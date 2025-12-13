中台禅寺｜台湾著名寺庙禅修班 师兄落药迷奸师弟8次

台湾南投县中台禅寺惊传性侵案！一名参加禅修班硕士毕业的李姓男子，竟在去年11月间以俗称「强奸药丸」的服尔眠（即FM2）迷昏其师弟，并掏出师弟性器官供自己手淫及口交，18天内犯案8次并且全程录影。南投地方法院依妨害性自主罪判李男有期徒刑7年4月，可上诉。

中台禅寺由释惟觉创办，名列台湾佛教四大名山之一。其他三大名山是新北的圣严法师法鼓山、高雄星云法师主的佛光山，以及花莲证严法师创建的慈济功德会。

台湾南投县中台禅寺惊传性侵案。 中台禅寺官网

相关新闻：泸沽湖女游客酒店房遭性侵 员工涉刷卡闯入作案被刑拘

中台禅寺今（13）晚回应低调证实，该案加害人与被害人之前赴该寺当义工，寺方在获报后，即全力协助及关怀被害人，并支持他循法律途径解决。

中台禅寺表示，已公告禁止该加害人进入道场及参与任何活动。 中台禅寺官网

事件发生在去年11月。李姓男子至「中台禅寺」禅修，盯上禅修班的师弟，8度使用同样的手法，在师弟的饮品偷偷加入磨成粉的FM2，等师弟昏睡，李男将师弟的裤子脱下、掏出生殖器强制口交、手淫，且以手机全程录影，收藏在电脑硬碟。

南投地院判决指出，被告为满足己身私欲，以药剂对原告强制性交、强制猥亵并摄录性影像之行为，次数多达8次，对原告之生理及心理均造成重大影响。