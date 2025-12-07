小红书︱台图封禁反助跃升下载榜首 大陆网民嘲技术落后1秒破解

台湾内政部日前以涉诈骗为由，宣布封锁大陆社交平台「小红书」一年。消息反而刺激小红书的APP下载量成为冠军，也有大陆网民发现，台方的封锁技术落后一秒可以破解。

台湾上周四（4日）以涉及资讯安全、诈骗案飙升、未在台设法律代表人等理由，宣布封锁「小红书」一年，事件引起许多网民关注。

台湾每八人一个在使用

消息一出，除引起许多台湾「小红书」用户变为「数码难民」，纷纷更改手机IP，规避封禁。



有大陆媒体发现，自台湾宣布封锁后，小红书在台湾App Store的下载量激增，登上社交App热门下载榜第一，总榜排名跃升至第七。而就在几天前，小红书的下载量排名还在几十名开外。

报道指，事件发生前，台湾许多较年长者对「小红书」认识有限，但官方表示要封禁后，反而令他们纷纷下载，至周日上午，台湾仍能正常使用「小红书」。截至2025年12月，小红书在台湾的使用者数已超过300万，相当于每八个台湾人中就有一人在使用。

另外，大陆网民safari在X上表示，发现台湾封锁「小红书」的方法，只是用DNS污染手段，用户只要简单更换一个DNS，就可以恢复使用，连VPN也毋须使用，被其他大陆网嘲笑手段落后、儿戏。

部份台湾网民则解释，当局用最简单方法封锁多数人便可以，最重要是已「善尽告知义务而已，绕过没有罚则」、「封锁了你自己绕过去，发生问题别找我」。