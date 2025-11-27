大埔宏福苑五级火｜台湾消防署教高楼失火自救 避入浴室耗时揾湿毛巾超错

大埔宏福苑已造成最少55死的五级火，七座起火大厦最少仍有三座未救熄，更有逾200居民失联。台湾消防署提醒，高楼失火，受困者要谨记自救五要诀才能提高生还获救机会，而避入浴室反而会增加遇难机会。

据中央社报道，台湾消防署表示，高楼失火，民众应谨记5项应变逃生要诀，分别为「不可为了收拾财物而延误逃生避难时间，应以保命求生为首要目标」；以及「不可搭乘电梯逃生」，因火场会发生断电情形，使用电梯逃生容易受困在电梯内。

台湾消防署提醒，高楼大火受困时，勿在浴室待救。

台湾消防署提醒，受困民众「不可躲在浴室」，由于火场危害主要为浓烟，浴室门及天花板大多为塑胶材质、不耐高温，且浴室门下方的通风百叶也无法有效阻绝浓烟危害；「不可浪费时间寻找湿毛巾而延误逃生避难」，湿毛巾挡不住浓烟中的一氧化碳和有毒气体，不可浪费宝贵的逃生避难时间寻找，应争取避难逃生时间，运用能掩住口鼻之物即可（例如口罩、领带…等）。

最后，「火场逃生避难流程原则」，应记得向下逃、门要关，火灾发生时，原则上往1楼向外逃生，火场逃生避难时，一定要谨记随手关门。

消防署提醒，若逃生不行、则改避难，往1楼向外逃生时，若主要逃生路径外已有浓烟无法避难时，请寻找第2逃生路径往1楼往外逃生；但若第2逃生路径也受阻碍，则改往未起火相对安全空间关门避难，并用衣物或毛巾将门缝塞住，防止烟雾流入，报警告知准确所在位置待援。