Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜台湾消防署教高楼失火自救 避入浴室耗时揾湿毛巾超错

两岸热话
更新时间：18:17 2025-11-27 HKT
发布时间：18:17 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑已造成最少55死的五级火，七座起火大厦最少仍有三座未救熄，更有逾200居民失联。台湾消防署提醒，高楼失火，受困者要谨记自救五要诀才能提高生还获救机会，而避入浴室反而会增加遇难机会。

据中央社报道，台湾消防署表示，高楼失火，民众应谨记5项应变逃生要诀，分别为「不可为了收拾财物而延误逃生避难时间，应以保命求生为首要目标」；以及「不可搭乘电梯逃生」，因火场会发生断电情形，使用电梯逃生容易受困在电梯内。

台湾消防署提醒，高楼大火受困时，勿在浴室待救。
台湾消防署提醒，高楼大火受困时，勿在浴室待救。

台湾消防署提醒，受困民众「不可躲在浴室」，由于火场危害主要为浓烟，浴室门及天花板大多为塑胶材质、不耐高温，且浴室门下方的通风百叶也无法有效阻绝浓烟危害；「不可浪费时间寻找湿毛巾而延误逃生避难」，湿毛巾挡不住浓烟中的一氧化碳和有毒气体，不可浪费宝贵的逃生避难时间寻找，应争取避难逃生时间，运用能掩住口鼻之物即可（例如口罩、领带…等）。

最后，「火场逃生避难流程原则」，应记得向下逃、门要关，火灾发生时，原则上往1楼向外逃生，火场逃生避难时，一定要谨记随手关门。

消防署提醒，若逃生不行、则改避难，往1楼向外逃生时，若主要逃生路径外已有浓烟无法避难时，请寻找第2逃生路径往1楼往外逃生；但若第2逃生路径也受阻碍，则改往未起火相对安全空间关门避难，并用衣物或毛巾将门缝塞住，防止烟雾流入，报警告知准确所在位置待援。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火‧持续更新｜83死逾70伤 料早上9点前完成全部7幢爆破救援
突发
5小时前
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
02:24
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火｜全身熏黑消防员忍手唔愿拎饮品「留俾市民」 义工追住递水：你哋系最值得去攞
大埔宏福苑五级火｜义工见全身熏黑消防员 忍手唔好意思拎饮品欲留俾居民 义工追住递水：你哋系最值得去攞
生活百科
12小时前
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
01:51
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火｜逾百有心人带物资助灾民渡难关 网民赞善举：最美的景色是人
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
13小时前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方 被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕
02:08
大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕
影视圈
14小时前