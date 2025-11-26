中日恶化｜赖清德撑高市「基于维护印太和平稳定立场」 国台办：媚日卖台丑陋无底线

为了表态支持日本首相高市早苗的「台湾有事」论，台湾领导人赖清德继呼吁岛内民众吃日货后，更抛出「中国（大陆游客）不去（日本），我们去」的说法，号召台湾观光业界尽快组团到日本旅游，引起台湾本地旅游及零售业界的不满。国务院发言人彭庆恩在11月26日例行新闻发布会中，狠批赖清德吃的是媚日的饭、干的是卖台的勾当，其言其行，令人作呕。赖清德周三（26日）表示，高市早苗「台湾有事」说法，是基于维护印太和平稳定的立场。



国台办发言人彭庆恩表示，高市早苗的涉台错误言论，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重破坏战后国际秩序，严重违背一个中国原则和中日四个政治文件的精神，严重伤害中国人民感情。日方应立即反思纠错，收回涉台错误言论。赖清德吃的是媚日的饭、干的是卖台的勾当，其言其行，令人作呕。正告赖清德当局凡是倚仗外部势力的行径必将自取其辱。凡是背叛民族的罪人，必遭正义审判。

对于台湾全面解禁对日本食品的进口限制，发言人彭庆恩表示， 解决台湾问题是中国人自己的事，外国势力无权干涉。日本首相高市早苗公然在涉台问题上发出挑衅言论，触碰了不容触碰的底线红线，激起了两岸同胞强烈愤慨。广大台湾同胞对此严正抗议、要求高市早苗立即收回并公开道歉是正义之举。

彭庆恩指出，日本在台湾问题上对中国人民负有历史罪责。甲午战争后，日本强行侵占台湾并进行长达50年的殖民统治，在台湾犯下的罪行罄竹难书。历史不容翻案，成果必须捍卫，正义必须伸张。两岸同胞要坚守民族大义，坚决反对一切「台独」分裂行径和外来干涉。任何外部势力胆敢挑衅，必将自取灭亡。

赖清德周三（11月26日）表示，日本首相高市早苗在国会发表「台湾有事」说法，是基于维护印太和平稳定的立场，希望中国大陆能够了解，印太和平稳定是每个国家都有责任，「特别是中国（大陆）作为印太地区大国，要能体现大国的责任，动不动对周边国家进行复合式威胁与攻击，这不是负责任的大国应有的作为」。

赖清德发帖吃寿司吁游日

台湾的行政院长卓荣泰周二（25日）在立法院上解释称，赖清德原意是希望民众若出游「就选择多去日本」，也希望民众多参与境内旅游消费。他说，官方明年3月将推出多项境内旅游优惠，包括平日住宿、生日住宿、游乐园留宿、企业员工旅游奖励优惠等。

在中国大陆上周再次暂停进口日本水产品后，赖清德曾在个人社媒晒出享用日本料理的照片，并特别标注包含来自鹿儿岛的𫚕鱼和北海道的帆立贝。大陆的外交部批评说：无论赖清德如何表演作秀，都无法改变台湾是中国领土不可分割一部分的事实。