美撤销林定国等9人制裁 商务部赞不再延续涉港国家紧急状态行政命令

美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）确认，美国总统特朗普2020年7月签署行政命令，对港宣布「国家紧急状态」已到期，命令中制裁的内地及香港官员，有9人从制裁名单剔除，包括律政司长林定国、驻港国家安全公署长董经纬、警务处前处长萧泽颐等，目前仍有39人被制裁。中国商务部赞赏美国不再延续涉港国家紧急状态行政命令。

被剔除者包括去年3月被制裁的律政司长林定国、驻港国家安全公署长董经纬、警务处前处长萧泽颐、国安委员会秘书长区志光、警务处助理处长（国安）王忠巡、时任警务处助理处长（国安）赵咏兰。2020年8月被制裁的警务处前处长卢伟聪，以及2021年7月被制裁的中联办前副主任仇鸿及杨建平。

商务部发言人17日回应记者时表示，美方已向中方确认，行政命令中的「涉港国家紧急状态」今年到期后不再延续，形容这是履行双方经贸磋商共识的重要一步，对此表示赞赏，并指维护香港繁荣稳定，符合中美共同利益，美方涉港政策向积极方向调整，符合国际社会的普遍期待，希望美方恪守有关国际公约和双方共识，尊重中国主权和香港特区法治，恢复并加强正常经贸往来。

美国财政部发言人表示，对港的国家紧急状态与《2020香港自治法》明显重叠，国家紧急状态不续期，旨在简化制裁程序。

OFAC称，虽「国家紧急状态」已到期，仅基于上述行政命令而被制裁者，将从现有制裁名单移除；但《2019香港人权与民主法案》及《2020香港自治法》依然有效，按后者受制裁者，已被列入另一张制裁清单。