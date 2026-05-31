香格里拉对话会︱解放军代表质问日防卫大臣 「日本何时向亚洲受害国道歉？」

今日（31日）上午，解放军专家学者代表团成员、国防大学沈志雄大校在新加坡举行的香格里拉对话会（简称「香会」）上针对日本防卫大臣大臣小泉进次郎进行尖锐提问，引起广泛关注。

沈志雄提问：「很高兴您在演讲中提及了『新型军国主义』。最近，日本领导人在澳洲战争纪念馆向澳方在二战中因为日本军国主义而阵亡的士兵表达哀悼，但亚洲国家的受害国并未得到日方的道歉和忏悔。中方认为，真正的和解应当建立在对所有受害国一视同仁的历史反思基础上。请问，日本政府是否准备以同样严肃和明确的方式，回应中国、韩国和东南亚受害国关于二战历史问题的关切，从而为地区安全互信创造条件。」

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小泉进次郎拒正面回应

对此，小泉进次郎称「我认为现在是进入更具挑战性部分的时候」，但他没有正面回应问题。

小泉进次郎首先辩解说，日本的防务政策和防卫建设，并不是基于将任何特定国家或地区视为威胁，或与其进行军事对抗的理念。然后，他反称，「中国持续以较高水平增加国防开支，并在多个领域迅速扩展其军事能力，缺乏足够透明度。中国的对外方针和军事活动，令日本以及国际社会严重关切。」

最后，他称「日本认为，正因为存在挑战，才更有必要在不回避具体而棘手问题的情况下，持续开展坦诚的对话与沟通。」

军事问题专家：日方表达自欺欺人

对此，《环球时报》引述军事问题专家张军社表示，日方这种拒不道歉、缺乏深刻反省的态度让亚洲地区受害国的民众感到愤慨，因为受到日本军国主义摧残最严重的是日本的亚洲邻国。不仅如此，近年来日本还大力发展进攻性军事力量，让周边邻国再次感受到日本军国主义复活的威胁。基于此，日本根本没有和中国展开谈话的诚意，更缺乏和中国防长展开对话的政治基础，小泉的这种表达根本是自欺欺人，更是痴心妄想。