习近平向武契奇颁授友谊勋章 中塞签署逾20项合作文件

国家主席习近平昨与访华的塞尔维亚总统武契奇会谈，强调「中塞铁杆友谊独树一帜」，要继续坚定相互支持，加大布局人工智能、数字经济等新兴领域合作。习近平又向武契奇颁授中国对外最高荣誉「友谊勋章」。武契奇说，塞尔维亚永远不会忘记中国的支持，愿同中方加强多边协作，维护国际和平和公平正义。两国签署政治、经贸、科技等领域的20多项合作文件，并发表两份联合声明。

塞尔维亚位于欧洲东南的巴尔干半岛，二战后成为南斯拉夫联邦的加盟共和国。1990年代联邦解体，塞尔维亚与黑山组成南联盟。2003年更名塞黑，2006年黑山独立，塞尔维亚成为独立主权国家，继承南联盟国际法地位，同中国关系长期稳固。

习近平：中塞铁杆友谊独树一帜

5月25日晚，国家主席习近平在北京人民大会堂为塞尔维亚总统武契奇举行「友谊勋章」颁授仪式。中新社

5月25日晚，国家主席习近平在北京人民大会堂为塞尔维亚总统武契奇举行「友谊勋章」颁授仪式。中新社

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武契奇24日抵达北京访问5天，尽管他2017年就任总统后已多次访华，但这是他首次正式国事访问中国。习近平和夫人彭丽媛昨午在人民大会堂为武契奇和夫人塔玛拉举行欢迎仪式。

加大布局人工智能数字经济

习近平在会上指出，中塞两个民族都经历过苦难辉煌，铁杆友谊独树一帜。当前国际形势变乱交织，双方要继续坚定相互支持，推动中塞全面战略伙伴关系迈向新高度。习近平又说，面对新的科技革命和产业变革浪潮，双方要加大布局人工智能、数字经济、绿色能源和先进制造等新兴领域合作，开拓新增长点。

1999年5月以美国为首的北约轰炸南斯拉夫，中国驻南使馆遭袭，3名中国记者及家属死亡。武契奇曾形容「中塞友谊是鲜血和生命铸就」。新冠期间，中国第一时间向塞送疫苗、捐物资。在中国支持下，匈塞铁路通车，塞尔维亚从内陆小国变身亚欧物流枢纽。

武契奇昨日表示，塞尔维亚人民永远不会忘记中国支持塞维护独立和主权，自主探索发展道路，感谢中国企业参与塞国家建设并作出重要贡献。他祝贺中国成功制订并开始实施「十五五」规划，相信在习近平主席领导下，中国将取得更大发展成就。

会谈后，两国元首共同见证签署政治、经贸、科技、教育、司法、文化等领域20多项合作文件。习近平向武契奇颁授「友谊勋章」。

友谊勋章是中国对外最高荣誉勋章，由国家主席颁发，用以表彰为中外友好交往、世界和平发展作出杰出贡献的外籍人士。

习近平赞扬武契奇长期致力于中塞友好，在涉及中国核心利益和重大关切问题上，始终给予中方最坚定最明确的支持，赢得广大中国人民的尊重。当前，中塞两国政治互信坚如磐石，树立了国与国交往的典范，为国际社会提供了值得借鉴的样板。

现年56岁的武契奇第二个总统任期将于明年5月到期。他访华前表示，此访是他政治生涯中最重要的一次访问。

友谊勋章是中国对外最高荣誉勋章，由国家主席颁发，用以表彰为中外友好交往、世界和平发展作出杰出贡献的外籍人士。

曾获中国「友谊勋章」部分政要：

●俄罗斯总统普京

●哈萨克前总统纳扎尔巴耶夫

●古巴领导人劳尔.卡斯特罗

●泰国诗琳通公主

●柬埔寨太后莫尼列

●越共中央总书记阮富仲

●塔吉克总统拉赫蒙

●巴西前总统罗塞芙



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