习近平据报最快下周访北韩 或扮演朝美斡旋角色

据韩联社今日（21日）引述南韩政府高级官员情报指，中国国家主席习近平极有可能于本月底至下月初对北韩进行国事访问。消息透露，中方的安全及礼宾小组近日已赴平壤作先期准备，种种迹象显示中朝首脑会晤已进入倒计时。

冀打破朝美僵局

报道分析，习近平是次访问紧接于本月14至15日在北京举行的中美首脑「习特会」后。当时美国总统特朗普与习近平重申北韩无核化的共同目标，外界预料特朗普或曾敦促中方在重启朝美对话中发挥建设性作用。南韩政府官员认为，习近平访朝旨在扮演「调解人」角色，除了推动朝美对话，亦会就改善两韩关系进行斡旋。

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巩固「中朝俄」阵线应对日军事扩张

今年正值《中朝友好条约》签署65周年，习近平访朝显示中方恢复中朝同盟的强烈意愿。在近期与俄罗斯总统普京会晤后，习近平若再度会晤金正恩，将进一步巩固针对美国的「中朝俄」战略阵线。

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此外，美国《时代》杂志亦引述消息指，中朝此举亦为应对日本首相高市早苗上任后采取的积极军事政策及修宪意图。尽管中朝官方目前尚未正式公布消息，但若成行，将是习近平自2019年6月以来再次踏足平壤。

