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塞尔维亚总统武契奇周日起访华5日

大国外交
更新时间：09:27 2026-05-21 HKT
发布时间：09:23 2026-05-21 HKT

各国元首陆续访华。中国外交部发言人昨日宣布，应国家主席习近平邀请，塞尔维亚总统武契奇将于24日至28日国事访问中国。

发言人郭嘉昆说，塞尔维亚是第一个同中国共同构建新时代命运共同体的欧洲国家，是中国在东南欧地区的重要伙伴。在两国领导人战略引领下，近年来中塞关系高水平运行。双方坚定支持彼此核心利益和重大关切，政治互信稳固，合作成果丰硕，多边协作紧密，人员往来热络。

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郭嘉昆指出，武契奇总统同习近平主席保持密切交往，这是武契奇总统首次对中国进行国事访问。访问期间，习近平主席和李强总理将分别会见武契奇总统，就双边关系和共同关心的国际和地区问题交换意见。

郭嘉昆指中方愿同塞方一道，以武契奇总统访华为契机，铸牢铁杆友谊，拓展互利合作，丰富人文交流，密切多边协调，推动新时代中塞命运共同体建设取得更多实际成果，造福两国人民。

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