Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

普京访华︱专机抵北京首都机场 出发前发表讲话 「将共同继续深化两国伙伴关系」

大国外交
更新时间：22:31 2026-05-19 HKT
发布时间：22:31 2026-05-19 HKT

「今日俄罗斯RT」报道，俄罗斯总统普京将于5月19日至20日对中国进行国事访问，这将是普京总统第25次到访中国。据飞机航班资料网站flightradar24.com显示，普京专机已于晚上10时19分降落北京首都机场。

普京出发前发表视频讲话表示，俄罗斯希望俄中两国人民关系更加紧密、彼此更加理解。普京强调：「我相信，我们将共同继续尽一切努力深化俄中伙伴关系和睦邻友好，推动两国蓬勃发展、造福两国人民，维护全球安全与稳定。」

访问期间，俄中两国元首将就双边关系发展、各领域合作以及共同关心的国际地区问题深入交换意见。

普京第25之访华

普京访华团成员涵盖能源、工业、交通、金融等多个领域。今日俄罗斯RT
普京访华团成员涵盖能源、工业、交通、金融等多个领域。今日俄罗斯RT


目前，俄罗斯方面已公布此次陪同访华的代表团名单。代表团成员涵盖能源、工业、交通、金融等多个领域，包括多位俄罗斯副总理、部长以及大型企业负责人。

美国总统特朗普刚结束访华行程，普京即赴华访问，外界关注今次中俄元首的见面，会否达成更多协议，以及两国未来关系发展。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:32
九龙城男判头维修冷气机堕楼亡 疑无安全措施下穿洞洞鞋爬窗跣脚 妻及6岁儿顿失所依
突发
6小时前
阿Sa蔡卓妍结婚未足月突疯传离婚 被指「含泪控诉」老公？ 经理人霍汶希代回应：去咗度蜜月
00:59
阿Sa蔡卓妍结婚未足月突疯传离婚 被指「含泪控诉」老公？ 经理人霍汶希代回应：去咗度蜜月
影视圈
8小时前
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
有种惊吓叫邻居又淘宝！隔离屋淘「这家电」惹公审 网民看相吓疯：计时炸弹 专家拆解真正风险｜Juicy叮
时事热话
3小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
2026-05-18 08:00 HKT
曼谷一间酒吧外国游客座无虚席。 美联社
特区护照受影响？︱泰国决定取消60天免签待遇 93国家或地区缩短至30日
即时国际
3小时前
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
02:30
大棋盘︱公务员薪酬趋势调查快出炉 传高级公仆加幅逾4%惹反响 政圈料势被「压低」
政情
16小时前
杨思琦遭全剧欺凌？《翻叮一族》商天娥、陈键锋等成嫌疑人 伍咏薇见证大叫大喊：一围人虾佢
杨思琦遭全剧欺凌？《翻叮一族》商天娥、陈键锋等成嫌疑人 伍咏薇见证大叫大喊：一围人虾佢
影视圈
6小时前
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小仪老公真面目曝光 《东周刊》独家直击新婚夫妇甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即时娱乐
13小时前
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
杨思琦后悔当年太蠢认爱李泳豪：冇人赞过我好 罕谈与吴帅生女经过 坚拒曝光老公身份
影视圈
10小时前
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
医管局统一医院、诊所来电显示为「1828」开首七位数字号码 病人、家属唔怕Miss Call
生活百科
2026-05-18 21:42 HKT