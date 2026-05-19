普京访华︱专机抵北京首都机场 出发前发表讲话 「将共同继续深化两国伙伴关系」

「今日俄罗斯RT」报道，俄罗斯总统普京将于5月19日至20日对中国进行国事访问，这将是普京总统第25次到访中国。据飞机航班资料网站flightradar24.com显示，普京专机已于晚上10时19分降落北京首都机场。

普京出发前发表视频讲话表示，俄罗斯希望俄中两国人民关系更加紧密、彼此更加理解。普京强调：「我相信，我们将共同继续尽一切努力深化俄中伙伴关系和睦邻友好，推动两国蓬勃发展、造福两国人民，维护全球安全与稳定。」

访问期间，俄中两国元首将就双边关系发展、各领域合作以及共同关心的国际地区问题深入交换意见。

普京第25之访华

普京访华团成员涵盖能源、工业、交通、金融等多个领域。今日俄罗斯RT



目前，俄罗斯方面已公布此次陪同访华的代表团名单。代表团成员涵盖能源、工业、交通、金融等多个领域，包括多位俄罗斯副总理、部长以及大型企业负责人。

美国总统特朗普刚结束访华行程，普京即赴华访问，外界关注今次中俄元首的见面，会否达成更多协议，以及两国未来关系发展。