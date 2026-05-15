特朗普访华︱习近平对台湾问题立场强硬 学者：让美方认清对两国关系「牵一发而动全身」︱拆局

中美两国元首今次会晤，台湾问题为其中一个重要议题。二人周四（14日）举行双边会谈后，美国国务卿鲁比奥接受美国全国广播公司（NBC）采访时说：「截至今天，以及截至我们今天在这里举行会谈后，美国在台湾问题上的政策没有改变。」

相关新闻：特朗普访华•分析︱学者：中美关系新定位 特「变脸」概率降低

习近平及特朗普昨日举行双边会谈后，新华社发稿讲述二人对谈内容。其中习近平强调，台湾问题是中美关系中最重要的问题。处理好了，两国关系就能保持总体稳定。处理不好，两国就会碰撞甚至冲突，将整个中美关系推向十分危险的境地。「台独」与台海和平水火不容，维护台海和平稳定是中美双方最大公约数，美方务必慎之又慎处理台湾问题。

鲁比奥指美方对台问题上政策未变

鲁比奥指出，北京在会谈中提出台湾问题，而「我们总是会明确表明我们的立场，然后继续讨论其他议题」。

相关新闻：特朗普访华︱两国元首在中南海举行小范围会晤︱不断更新

鲁比奥说，美国始终强调，「任何试图以强迫或胁迫方式改变当前现状的行为，都会带来问题，而我们的政策并没有改变」。



当被问及习近平有否要求特朗普停止向台湾出售武器时，鲁比奥说，这个问题过去曾被讨论过，但「并不是今天会谈的重点」。他也指出，美国对台军售是「由总统决定」的事务，而美国国会也在相关程序中扮演一定角色。

中方划清不可逾越的红线

对于今次两国元首就台湾问题上的立场，中国新闻网报道，中国人民大学国际关系学院教授刁大明认为，中国领导人表明中方在台湾问题上的一贯立场，旨在让美方充分认清台湾问题对于中美关系「牵一发而动全身」的复杂性、敏感性、重要性，划清不可逾越的红线。



刁大明说，美方有责任慎之又慎行事，处理好台湾问题。当前形势下，应作出正确选择，反对「台独」，停止对台军售。恪守一个中国原则和中美三个联合公报，恪守在台湾问题上所作承诺，方能有效维护台海和平稳定，这是两国利益的最大公约数。



此次会晤，两国元首赞同将构建「中美建设性战略稳定关系」作为中美关系新定位。习近平强调，「建设性战略稳定」应该是合作为主的积极稳定，应该是竞争有度的良性稳定，应该是分歧可控的常态稳定，应该是和平可期的持久稳定。

维护台海和平是中美共同战略利益所在

有评论认为，处理好台湾问题这一中美关系中最重要的问题，有助于推动实现分歧可控的常态稳定。



四川大学国际关系学院讲席教授荣鹰说，坚决反对「台独」，共同维护台海和平稳定是中美共同战略利益所在，也是构建「中美建设性战略稳定关系」的根本前提和重要保障。