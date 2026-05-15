特朗普访华︱外交部：两国元首达成一系列新共识

美国总统特朗普访华，昨日（14日）与国家主席习近平举行双边会谈。



外交部今日表示，应习近平邀请，美国总统特朗普正在对中国进行国事访问。这是中美两国元首继去年10月釜山之后再次面对面会晤，也是美国总统时隔9年再次访华。5月14日，习近平为特朗普总统举行欢迎仪式和欢迎宴会，同特朗普总统举行会谈，并共同参观天坛。两国元首就事关两国和世界的重大问题深入交换意见，达成一系列新共识。

两国元首赞同将构建「中美建设性战略稳定关系」作为中美关系新定位，为未来3年乃至更长时间的中美关系提供战略指引，推动两国关系稳定、健康、可持续发展，为世界带来更多和平、繁荣、进步。

两国元首还就妥善处理彼此关切达成重要共识，同意就国际地区问题加强沟通和协调。

两国元首互动促进了相互理解，加深了彼此信任，推进了务实合作，增进了两国人民的福祉，为世界注入了极需的稳定性和确定性。