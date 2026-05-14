习特会︱双边会谈全球焦点 两国元首开场白全文

今早，国家主席习近平为访华的特朗普在人民大会堂东门广场举行欢迎仪式。随后在人民大会堂内举行全球关注的双边会谈。以下为习近平与特朗普正式会谈前的开场白。

相关新闻：特朗普访华︱两国元首进行双边会谈 习近平：让2026年成为中美关系继往开来的历史性、标志性年份︱不断更新

国家主席习近平：尊敬的特朗普总统先生，很高兴在北京与你见面。这是您时隔九年再次访华。我们的会面现在可以说是举世瞩目。当前，百年变局加速演进，国际形势变乱交织，世界走到新的十字路口。

习近平：世界走到新十字路口

中美两国能否跨越所谓的修昔底德陷阱，开创大国关系新范式，能否携手应对全球挑战，为世界注入更多稳定性，能否照应两国人民的福祉和人类前途命运，共同开创两国关系的美好未来，这些可以说是历史之问、世界之问、人民之问，也是我同您作为大国领导人需要共同书写的时代答卷。

习近平表示，当前世界走到新十字路口。央视截图

今年是美国独立二百五十周年，我向你及美国人民表示祝贺。我始终认为，中美之间的共同利益大于分歧。中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好。双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。我期待与总统先生就事关两国和世界的重大问题交换意见，共同为中美关系这艘大船领好航、掌好舵，让2026年成为中美关系继往开来的历史性、标志性年份。我就先说这么多，请总统先生讲话。

相关新闻：特朗普访华︱随团鲁比奥穿NIKE Tech惹热议 与马杜罗运动服同款

特朗普：我只说真话

特朗普：美国总统特朗普：好的，习主席，非常感谢您。首先，这是我前所未见的荣幸。我对那些孩子印像特别深刻，他们很快乐，很可爱。军事方面很明显，情况再好不过了。但那些孩子令人惊叹，他们代表著太多，我知道他们对你意义重大。



你我相识已久，事实上，这是我们两国元首之间最长久的关系。对我而言，这是一份荣幸。我们建立了极好的关系，相处融洽。遇到困难时，我们总能解决。我会致电给你，你也会致电给我。每当我们遇到问题，人们不知道，每当我们遇到问题，我们都能迅速解决。我们将共同拥有美好的未来。

对中国深表敬意，你所取得的成就。你是一位伟大的领袖，我对所有人都这样说，你是一位伟大的领袖。虽然有人不喜欢我这样说，但我还是要说，因为这是事实，我只说真话。我只想说，代表我们整个优秀的代表团，我们拥有最出色的企业家，最顶尖、可说是全球最优秀的企业家。我们拥有出色的人才，他们都与我同行。他们每一位都是如此。我们邀请了全球顶尖的三十位企业家，他们每一位都答应了。我邀请的不是公司的二、三把手，而是最高层。他们今天到来，是为了向你和中国致敬。他们期待贸易往来与商业合作。



我方将完全秉持对等原则。我十分期待我们的讨论，这是一场重要的讨论。有人说这可能是史上最重要的峰会。他们从未见过如此盛况。我可以说在美国，人们都在谈论这件事。能与你同在是我的荣幸，能成为你的朋友是我的荣幸。中美关系将会比以往任何时候都更好。非常感谢。谢谢。