特朗普访华｜空军一号抵达北京 由国家副主席韩正接机

美国总统特朗普（Donald Trump）5月13日晚乘专机抵达北京，开始对中国进行国事访问。中国国家副主席韩正、中国驻美大使谢锋携仪仗队到机场迎接。

北京铺设红地毯热烈欢迎特朗普。300名身穿蓝白制服的中国儿童挥舞着中美两国国旗，迎接特朗普走下空军一号的舷梯。他的儿子埃里克（Eric Trump）与媳妇劳拉（Lara），以及商业大亨马斯克（Elon Musk）先后走下舷梯。

为了彰显这次访问的重要性，中国国家副主席韩正亲自在舷梯下迎接。韩正被广泛视为习近平的外交特使，他曾出席特朗普2025年的就职典礼。

2017年特朗普访华时，是由时任政治局委员、中央外办主任杨洁篪接机。今次由国家副主席韩正接机，官员级别更高。

韩正与特朗普一同走过红毯，孩子们用国语高喊「欢迎！欢迎！热烈欢迎！」。美国总统随后与孩子们击掌致意，然后登上等候的车队。