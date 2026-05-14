特朗普访华｜中美在首尔第七轮经贸磋商 中方：交流坦诚具建设性

习特会前夕，国务院副总理何立峰昨日与美国财政部长贝森特在南韩举行第七轮中美经贸磋商。本轮谈判持续约3小时，为历轮时间最短。双方未公布会谈内容，外界估计议题包括中方购买美国波音飞机、黄豆和牛肉等，以及中国放宽对稀土的出口管制，会谈内容有望迅速转化为具体成果。会后贝森特直接转往北京，陪同特朗普访华。

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李在明：中美关系稳定助韩发展

当地时间5月13日中午12时许，中美两国经贸团队在南韩首尔仁川国际机场举行磋商。新华社报道，双方在磋商中以两国元首重要共识为指引，秉持相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，就解决彼此关注的经贸问题和进一步拓展务实合作进行了坦诚、深入、建设性的交流。

同日早上，何立峰及贝森特亦分别在青瓦台与南韩总统李在明会面。李在明表示，中美两国若能发展稳定关系，将有助于包括南韩在内的全球各国发展与繁荣。

外界普遍认为，此次中美财金高层官员会谈，是为重头戏「习特会」铺路。中通社引述上海复旦大学美国研究中心教授张家栋分析指，以往中美贸易谈判即使谈出结果，也难以迅速转化为高层会谈的具体成果。此次地点安排在邻近中国的南韩，且在「习特会」前夕，表明双方都希望管控分歧，并在经贸领域取得实际进展，是积极信号。

张家栋续指，从大方向看，今次中美互动有望使过去9年的战略博弈达成某种政治共识。双方更可能将开创一种新常态，即「斗而不破」，双方都意识到中美持续博弈难以避免，需规划的是未来数十年的中美关系，而非追求在短期内分出高低。