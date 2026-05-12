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习特会｜何立峰抵韩与美财长举行经贸磋商 展开前期沟通

大国外交
更新时间：18:30 2026-05-12 HKT
发布时间：18:30 2026-05-12 HKT

在美国总统特朗普即将对华展开国事访问前夕，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰今日（12日）已飞抵韩国，准备于明日（13日）与美国财政部长贝森特（Scott Bessent）举行经贸磋商，为即将登场的「习特会」打头阵。

据《路透社》驻南韩仁川国际机场记者现场报道，何立峰今日已顺利飞抵当地，并落实于明日与贝森特在首尔会面。而贝森特早前亦在社交媒体透露其亚洲行程，他于昨日（11日）启程，今日先在东京会见日本首相高市早苗，明日随即转抵首尔与何立峰展开一系列会谈。

中国商务部较早前已证实有关行程。商务部发言人指出，经中美双方商定，何立峰于12日至13日率团赴韩与美方代表举行经贸磋商。双方将以两国元首早前在釜山会晤及历次通话的重要共识为引领，就彼此关心的经贸问题进行深入探讨与交流。

外界普遍认为，此次中美元首财金幕僚的会谈，是为两国元首的重头戏铺路。中国外交部昨日（11日）确认，美国总统特朗普将于明日（13日）晚上抵达北京，对中国展开为期三天的国事访问。白宫方面亦公布了行程细节，备受全球瞩目的「习特会」落实于本周四（14日）正式登场，预料双方将聚焦探讨双边经贸、台湾问题及伊朗局势等核心地缘政治议题。

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