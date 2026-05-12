习特会•前瞻｜特朗普9年前访华行程 故宫晚宴获「帝王级」待遇｜一文看清

2017年11月8日至10日，特朗普于其首个总统任期内首次对中国进行国事访问。3日行程中，特朗普与国家主席习近平会谈，双方共同参观故宫、欣赏京剧，还见证了中美企业签署多份合作文件，总经贸金额逾2535亿美元，刷新世界经贸合作史纪录。

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11月8日下午，特朗普总统和夫人梅拉尼娅乘专机抵达北京首都国际机场。习近平和夫人彭丽媛在故宫宝蕴楼迎接，双方茶叙、亲切交谈，特朗普用平板电脑展示外孙女阿拉贝拉用中文演唱歌曲《我们的田野》《我的好妈妈》、背《三字经》和古诗的影片，习近平夸奖其中文水平可以「打满分」，并称其为中美友好的使者。

故宫建福宫举行晚宴

随后，两国元首夫妇共同参观故宫前三殿（太和殿、中和殿、保和殿），观看钟表、木器、金属器、陶瓷、纺织品、书画等文物修复技艺展示和珍品文物展，并在畅音阁欣赏京剧表演《梨园春苗》、《美猴王》、《贵妃醉酒》。当晚两国元首在故宫建福宫进行小范围晚宴，这是1949年新中国成立以来，罕有外国元首在故宫内接受此「帝王级」规格接待。

11月9日上午，习近平与特朗普举行小范围和大范围会谈，讨论中美关系、朝鲜半岛、台海、贸易及全球合作等话题。习近平指出，太平洋足够大，容得下中美两国，合作是中美两国唯一正确选择，共赢才能通向更好未来。双方同意充分用好「外交安全、全面经济、社会和人文、执法及网络安全」这4个高级别对话机制，加强两军各层级交往和对话。

签经贸合作额达2535亿美元

会后两人共同出席中美企业家对话会闭幕式，双方共同见证了能源、制造业、农业、航空、电气、汽车等合作文件的签署，经贸合作总金额高达2535.2亿美元，刷新世界经贸合作史纪录。

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11月9日下午，两国元首共同会见记者，随后特朗普会见时任国务院总理李克强。当晚晚宴在人民大会堂金色大厅举行，除两国元首夫妇外，第十八届、十九届中央政治局常委（李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、刘云山、王岐山）均出席，规格极高。

11月10日上午，特朗普结束对华国事访问，从北京启程前往越南岘港出席APEC领导人非正式会议。梅拉尼娅则留在北京，参观北京动物园大熊猫馆，并登上慕田峪长城。