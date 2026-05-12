习特会︱特朗普将参观天坛今日停开放 防弹「野兽」专车现身京闹市

美国总统特朗普应国家主席习近平之邀，周三晚抵达北京，展开国事访问。特朗普将会参观的天坛公园，12日突停止开放，已购票者可获退票。相信是为特朗普到访作准备。



天坛公园11日发公告，指因「古建维护，2026年5月12日天坛公园祈年殿及圜丘、回音璧景点暂停开放」，已购票游客可以按原途径办理退款。

美国特勤人员车队已驶入北京市区，为特朗普周三抵京访问作最后准备。Ｘ

美国特勤人员车队已驶入北京市区，为特朗普周三抵京访问作最后准备。Ｘ

至于日前多架美国空军C-17飞抵北京，相信是运载特朗普访华所需的座架、设备及物资。有民众12日在北京市区拍摄到，美国特勤局的车队，由北京首都机场开往市区，当中包括两辆防弹的总统座驾「野兽」，以及其他特勤人员支援车辆。



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据目前公开的行程，特朗普会在周四与习近平举行会谈，之后到天坛参观。