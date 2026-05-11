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习特会︱特朗普2.0中美关系大起大落 元首外交稳住局面︱一文睇清

大国外交
更新时间：09:10 2026-05-11 HKT
发布时间：09:10 2026-05-11 HKT

美国总统特朗普即将展开其第二个总统任内的首次访华，将与国家主席习近平举行会晤。过去一年来，特朗普2.0政府同北京的关系，经历大起大落，「元首外交」成为稳定中美关系最关键的因素。让我们来回顾一下这段时期的两国关系走势。

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一、2025年上半年：特朗普重返白宫后，依旧奉行「美国优先」，打压中国的大方向未变，而且做法更单边、更随性。

2月1日，经贸上摩擦直接升级，美方以芬太尼治理为借口，下令给所有中国进口商品加征10%新关税，之后还不断加码，连同所谓「对等关税」，美国对中国部分商品的关税税率，一度涨到145%，两大经济体的贸易战再度打响。

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特朗普重返白宫后，曾不断针对中国增加关税。法新社
特朗普重返白宫后，曾不断针对中国增加关税。法新社

特朗普不断「加码」关税

除了关税外，科技上持续对华「卡脖子」。美国继续把中国企业列入制裁清单，死死守住半导体、人工智能、量子计算这些高端技术的出口门槛，全方位拖住中国高端科技产业的发展脚步。

面对美国的单边施压，中国没有被动妥协，直接对等反制：同步加征关税报复、暂停部分美国农产品进入中国市场，还启用了相关阻断法规，坚决守住自身利益底线。

二、2025年下半年：中美元首通话，经贸对峙情况出现明显缓和

6月5日，国家主席习近平应约同特朗普通了一个半小时电话，标志著两国关系从之前的「关税战」高压期转入「打打谈谈」的下一阶段。双方同意继续落实日内瓦谈判共识并准备新一轮会谈。习近平强调，需校正中美关系航向，把好舵、定好向，排除干扰。

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中美西班牙会谈成转折点

9月是中美关系重要转折点，中美在西班牙马德里举行了高层经贸会谈，敲定了多项共识：明确了TikTok的合规运营规则、放宽双方投资限制、建立常态化经贸沟通渠道。

副总理何立峰去年9月与美方代表于西班牙马德里开始举行会谈。法新社
副总理何立峰去年9月与美方代表于西班牙马德里开始举行会谈。法新社

10-12月：中美关系终于在2025年底破冰。10月30日，中美元首在韩国釜山会晤，这是特朗普第二任期两国元首首次面对面会谈。双方达成了一系列共识：暂停了大部分互征的惩罚性关税，重启芬太尼治理、农产品、能源等领域的合作。

三、2026年至今：告别剧烈波动，进入稳定磨合常态

进入2026年，中美关系延续了2025年底「止跌企稳」的节奏，两国关系进入可预判、可把控的稳定阶段。

两国保持沟通、管控分歧

2月4日，中美元首通电话，再次确认落实釜山会晤的所有共识。美国率先表态特朗普3月底将访华，并邀请习近平下半年访美。尽管美伊战事爆发后，中方谴责美国的做法，但中美两国保持沟通、管控分歧的主基调未变。

3月的全国两会，外长王毅形容今年是中美关系的「大年」，高层交往议程已摆上桌面。白宫宣布特朗普访华行程押后至5月中旬，中国外交部表示持续保持沟通。

过去一年多，中美关系经历从「高压施压→激烈博弈→可控维稳」的三个阶段，两国的核心相处模式仍以竞争为主，但守住了底线，没有彻底撕破脸，也没有出现全面脱钩、极端对抗的失控局面。中美关系的整体稳定性，相比特朗普1.0已大幅提升。

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