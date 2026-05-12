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2017习特会｜宫保鸡丁登国宴菜单 特朗普外孙女中文演才艺成焦点

大国外交
更新时间：17:00 2026-05-12 HKT
发布时间：17:00 2026-05-12 HKT

特朗普（Donald Trump）上一次正式访问中国是在2017年11月8日至10日。这是特朗普首个总统任期内的国事访问。当时他在北京停留了三天，期间习近平在故宫进行了规格极高的接待，中美双方共同见证约2,500亿美元经贸协议的签署。

2017年11月9日晚，中国国家主席习近平在人民大会堂金色大厅设国宴款待时任美国总统特朗普。国宴菜单被传至网上，引发不少网民热议。据悉，这份菜单是由获邀出席的小米创办人雷军在微博上分享而曝光。

2017年，小米创办人雷军在微博上曝光欢迎特朗普的国宴菜单。 雷军微博
2017年，小米创办人雷军在微博上曝光欢迎特朗普的国宴菜单。 雷军微博
2017年，小米创办人雷军在微博上曝光欢迎特朗普的国宴菜单。 雷军微博
2017年，小米创办人雷军在微博上曝光欢迎特朗普的国宴菜单。 雷军微博
2017年，小米创办人雷军在微博上曝光欢迎特朗普的国宴菜单。 雷军微博
2017年，小米创办人雷军在微博上曝光欢迎特朗普的国宴菜单。 雷军微博

这场国宴的菜单以「简约、亲民」为特色，主菜共有6道，其中包含多道知名川菜，且特别考虑了特朗普喜爱牛肉与甜食的口味。据说，宫保鸡丁和水煮东星斑是知名四川菜，因此一些网友说著是不是特意这样安排，因为特朗普在中国也被称为「川普」。

2017 年北京国宴菜单

冷盘 (Hors d'Oeuvres)

主菜：
椰香鸡豆花 (Coconut Flavored Chicken Soup)：一种四川传统名菜，口感如豆花般细嫩。

奶汁焗海鲜 (Seafood Chowder)。

宫保鸡丁 (Kung Pao Chicken)：在美国广受欢迎的经典中菜。

番茄牛肉 (Stewed Beef Steak in Tomato Sauce)：被认为是针对特朗普喜爱「熟牛肉配番茄酱」口味的特别设计。

上汤鲜蔬 (Braised Vegetables in Premium Broth)。

水煮东星斑 (Grouper Fillets in Hot Chili Oil)：另一道川式名菜。

点心、水果冰淇淋 (Pastries, Fruits & Ice Cream)。

饮品：咖啡、茶。

配酒：中国河北产的 2009 年长城干红 与 2011 年长城干白。

特朗普外孙女中文演才艺。 新华社视频截图
特朗普外孙女中文演才艺。 新华社视频截图

此外，值得一提，宴会中，特朗普特意安排身在美国的5岁外孙女阿拉贝拉（Arabella Kushner）通过视频的方式用流利的中文向习近平和彭丽媛打招呼，以及用中文演唱歌曲、背《三字经》和古诗，「意外」成为当晚高规格宴会的亮点。
 

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