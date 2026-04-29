王毅：面对强权霸凌 不能任由谁拳头硬谁说了算

中共政治局委员、外长王毅今日（29日）在北京会见第80届联合国大会主席、德国前外长贝尔伯克。他指出，当今世界动荡加剧，个别国家奉行实力至上，公然挑战联合国地位和作用。面对逆风逆流，要坚守团结合作正道，不能任由丛林法则当道。

王毅指出，面对强权霸凌，要守护公道正义，不能任由谁拳头硬谁说了算。支持联合国、重振联合国、壮大联合国正当其时。中国始终立足大局、著眼长远，坚决捍卫联合国宪章宗旨和原则，做出了经得起历史和时间检验的中国贡献。

王毅又提到，今年是中国恢复联合国合法席位55周年，联大第2758号决议彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国代表权问题，得到联合国系统普遍遵守，中方对此表示赞赏，并反对任何挑战该决议权威的言行。

新华社报道，贝尔伯克感谢中方长期坚定支持联合国和联大工作，表示中国作为联合国创始成员国、安理会常任理事国，在捍卫多边主义、维护国际法、推进和平、发展、人权三大支柱业务方面发挥著重要引领作用。

贝尔伯克表示，当前多边主义承压加剧，联合国宪章遭到直接攻击，各国比以往任何时候更需要团结在一起，支持联合国。习近平主席曾表示，历史是最好的教科书。联合国80年历程表明，面对层出不穷的全球性挑战，没有一个国家包括大国可以独自应对，只有各方携手才能共同应对、共同进步。她并表示，本届联大将继续遵守第2758号决议。