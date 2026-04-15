中越关系︱习近平与越南国家主席苏林会谈

央视报道，国家主席习近平今日上午（15日）在人民大会堂同来华进行国事访问的越南国家主席苏林举行会谈。



习近平指出，无论国际形势如何变化，中方始终将越南作为周边外交优先方向，愿同越方秉持初心、赓续友谊，团结协作、相互支持，继续按照「六个更」总体目标，高质量推进全面战略合作，加快构建更高水平具有战略意义的中越命运共同体，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

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习近平强调，捍卫社会主义制度和共产党执政地位，是中越两党最大的共同战略利益。双方要保持高度的战略清醒和强大的战略定力，始终坚定道路自信和制度自信，坚持改革不改向、变革不变色。



双方要充分发挥党际渠道的特殊作用，密切高层交往，巩固政治互信。要用好高层会晤、理论研讨、干部培训、对口交流、地方合作等机制，执行好新一轮中国共产党与越南共产党合作计划，深入开展治党治国理论和经验交流互鉴。要把维护政治安全摆在首位，用好外交、国防、公安「3+3」战略对话机制，持续加强对两国青年一代的理想信念教育。



双方要同心协力，携手同行现代化道路。要加快发展战略对接，优先推进基础设施互联互通。要加强人工智能、半导体、物联网等新兴领域合作。中方欢迎更多越南优质产品进入中国市场。双方要继续加强旅游、文化、媒体、教育、卫生、体育等友好交流合作，促进两国人民相知相亲。我愿同你一道宣布启动2026－2027年「中越旅游合作年」。



双方要高举和平、发展、合作、共赢旗帜，共同反对单边主义、保护主义，维护全球自由贸易体制和产业链供应链稳定畅通。要携手践行全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、全球治理倡议，共同应对全球性挑战。今年是中国-东盟建立全面战略伙伴关系5周年，中方愿同地区国家加强协调和配合，推动构建更加紧密的中国－东盟命运共同体。