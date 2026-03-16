伊朗局势 | 特朗普指盼中方协助开放霍尔木兹海峡 外交部：再次呼吁各方立即停火

美国总统特朗普正就伊朗问题向中国施压，敦促北京帮助打通霍尔木兹海峡之际，他告诉英国《金融时报》，可能会推迟即将与中国国家主席习近平举行的峰会。他又警告，如果北约盟国不协助打通霍尔木兹海峡，北约组织将面临「非常糟糕」的未来。



针对特朗普表明希望中方协助开放霍尔木兹海峡，中国外交部发言人林剑16日在例行记者会上表示，霍尔木兹海峡及其附近水域近期局势紧张，冲击国际货物和能源贸易通道，破坏了地区和世界和平稳定。林表示，中方再次呼吁各方立即停止军事行动，避免紧张事态进一步升级，防止地区局势动荡对全球经济发展造成更大影响。中方就当前局势同各方保持沟通，致力于推动局势缓和降温。



对于特朗普称，如果中国不在霍尔木兹海峡护航问题上提供协助，他将推迟对中国的访问，林剑没有正面回应，仅称元首外交对中美关系发挥著不可替代的战略引领作用，中美双方就特朗普访华事保持著沟通。



特朗普在周日（15日）接受《金融时报》专访时表示：「霍尔木兹海峡的受益者理应帮助确保那里不会发生任何不好的事情。」

相关新闻：伊朗局势｜伊朗称已准备长期作战 据报特朗普本周宣布派舰赴霍尔木兹海峡护航｜持续更新

暗示中国是受益者 应助打通霍峡

特朗普表示，他希望中国能帮助疏通霍尔木兹海峡，以便他在本月底前往北京与习近平举行峰会。这将是他第二任期首次访华。

伊朗是中国主要的石油供应国。特朗普对《金融时报》说：「我认为中国也应该提供帮助，因为中国90%的石油都来自霍尔木兹海峡，等到峰会再说就太迟了。我们希望在那之前就知道，两周时间太长了。」

特朗普警告北约或面对「非常糟糕」的未来。美联社

特朗普正就伊朗问题向中国施压。法新社

特朗普警告警告北约盟国要协助开通霍峡。美联社

没说明或推迟中美峰会多久

他还补充说，他的访华行程也可能推迟，但没有说明会延后多久。在特朗普发表上述言论之前，中美官员周末在巴黎举行了高级别会谈。特朗普原定于3月下旬在北京与习近平举行高峰会。

特朗普较早前呼吁中国、法国、日本、南韩和英国共同努力重新开放霍尔木兹海峡，事缘全球至少20%的石油供应都要经过该海峡。

在美国和以色列对伊朗发动军事行动后，伊朗实际上封锁了霍尔木兹海峡，并袭击该海峡及其周边地区的船只，又表示在针对伊朗的敌对行动停止之前，该海峡将继续关闭。



相关新闻：伊朗局势｜伊朗革命卫队警告 美国若敢派舰入波斯湾 将作果断回应

警告北约面临「非常糟糕」未来

特朗普在访问中还警告说，如果欧洲国家不加入他在伊朗的战争行动，不协助打通霍尔木兹海峡，北约组织将面临「非常糟糕」的未来。

他认为，与美国不同，欧洲和中国严重依赖波斯湾石油。

他补充道：「如果没有回应，或者回应是负面的，我认为这对北约的未来将非常不利。」

特朗普说道：「我们有北约，我们一直对他们很友好。我们本来不必在乌克兰问题上帮助他们。乌克兰离我们数千英里，但我们还是帮了他们。现在就看他们是否会帮助我们了，因为我早就说过，我们会支持他们，但他们不会支持我们，而且我也不确定他们是否会支持我们。」

强调盟友要「不惜一切代价」协助

当被问及具体需要何种协助时，特朗普表示「不惜一切代价」。他还补充说，盟友应该派遣扫雷舰，而欧洲拥有的扫雷舰数量远超过美国。

他还希望「有人能清除伊朗沿岸的一些坏分子」。他暗示，希望欧洲突击队或其他军事力量能够帮助清除那些在波斯湾地区使用无人机和水雷制造「麻烦」的伊朗人。

特朗普说：「我们正在严厉打击他们（伊朗），他们除了在海峡制造点小麻烦之外，已经无计可施了。但这些人是受益者，他们（欧洲）应该帮助我们维护秩序，我们会帮助他们，但他们也应该在那里。毕竟，需要很多人来监督少数人。」

拟重新攻击伊朗石油出口中心

特朗普又指：「我们基本上已经摧毁了伊朗。他们没有海军，没有防空力量，没有空军，一切都结束了。他们唯一能做的就是往水里放个水雷，制造点小麻烦——虽然很烦人，但这种麻烦也能造成问题。」

他还警告，美国准备对伊朗石油出口中心哈尔克岛发动新的攻击，并可能以伊朗的石油基础设施为目标。他说：「你们看到了，昨天我们轰炸了哈尔格岛，除了管道以外，其他都炸没了，我们五分钟就能把那里也炸了。他们对此束手无策。」他指的是上周五宣布的轰炸行动。