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中美贸易｜何立峰率团与美方进行经贸磋商 谈判已在法国巴黎启动

大国外交
更新时间：17:28 2026-03-15 HKT
发布时间：17:23 2026-03-15 HKT

当地时间3月15日上午，中美两国经贸团队在法国巴黎开始举行中美经贸磋商。消息指，双方在「经济合作暨发展组织」位于巴黎的总部举行会晤。

据报，这是中美去年爆发关税战以来的第6轮经贸会谈，继续由中国副总理何立峰和美国财政部长贝森特作为主要牵头人，美国贸易代表格里尔亦会参与。为期两天。会谈议题之一是为本月底可能展开的中美元首北京峰会做最后准备。

新华社昨天发表题为「维护中美经贸关系健康、稳定、可持续发展」的评论文章指出，在全球经济复苏乏力、国际局势变乱交织的当下，国际社会普遍期待中美相向而行，为两国经贸合作与世界经济注入更多确定性和稳定性。

文章称，此前五轮经贸磋商取得的成果证明，只要双方秉持平等、尊重、互惠的精神，通过平等对话磋商，就能够找到解决经贸分歧的办法。在最近一次的吉隆坡磋商中，双方围绕美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等达成了一系列成果共识，此后中美经贸团队通过经贸磋商机制在各层级保持密切沟通，就落实两国元首釜山会晤共识和吉隆坡经贸磋商成果、解决彼此经贸领域关切及时交换意见。

文章强调，中美「合则两利、斗则俱伤」是经过实践反复验证的常识，中美「相互成就、共同繁荣」是看得见、摸得著的实景。新一轮经贸磋商是机遇也是考验。双方应该算大账，多看合作带来的长远利益，秉持平等、尊重、互惠态度，拉长合作清单、压缩问题清单，争取更多积极进展，为中美关系打开新的合作空间，更好造福两国人民和世界人民。

此前商务部新闻发言人介绍，经中美双方商定，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于3月14日—17日率团赴法国与美方举行经贸磋商。双方将以两国元首釜山会晤及历次通话重要共识为引领，就彼此关心的经贸问题开展磋商。据报此次会面为月底「习特会」铺路，美方官员期望中国承诺增购美国农产品及能源产品，包括大豆及波音飞机。

 

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