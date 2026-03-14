中美贸易｜何立峰率团赴法国 与美方举行经贸磋商

国务院副总理何立峰今日起至下周二（3月14日—17日），率团赴法国与美方举行贸易磋商。美方早前确认，美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔将参与会面。据报此次会面为月底「习特会」铺路，美方官员期望中国承诺增购美国农产品及能源产品，包括大豆及波音飞机。

商务部：美301调查毁国际秩序

中国商务部昨日表示，中美双方将以两国元首釜山会晤及历次通话重要共识为引领，就彼此关心的经贸问题开展磋商。贝森特周四表示，美国和中国正推进贸易和经济对话，团队将优先保障美国农民、劳工与企业的利益。另外，美国周三以「产能过剩」为由，对包括中国在内的16个贸易伙伴发起新一轮301贸易调查。中国商务部昨日回应称，此为典型的单边主义行径，严重破坏国际经贸秩序。

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白宫早前宣布，特朗普计划在本月31日至4月2日访问中国；但中方尚未公布具体安排。有报道引述 消息人士称，美国国务卿鲁比奥将随特朗普一同访华。鲁比奥被中国称为「反华急先锋」，在2020年先后因批评新疆、香港人权问题，两度遭北京制裁。

习特会临近，但中美之间持续角力。《纽约时报》引述复旦大学国际问题研究院院长吴心伯表示，白宫迟迟不提供特朗普的议程细节以及双方可能达成的协议，令中国官员感到挫败。美国国内也传出担忧，美中贸易全国委员会会长谭森称，白宫尚未邀请任何商界领袖随行。

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传特访华后批140亿对台军售

路透社昨日报道，特朗普可能在结束访华后签署一项对台大型军售案，总金额约140亿美元，刷新历史纪录，涉及军备包括先进拦截导弹。外交部昨日表示坚决反对，敦促美国以实际行动维护中美关系稳定发展。