两会2026︱王毅：中美高层交往议程已摆在桌面 应排除不必要干扰

外长王毅8日出席两会外交主题记者会，美国CNN问到美国总统特朗普计划访美及伊朗局势对此访的影响等，王毅说，高层交往的议程已经摆在我们的桌面上。现在需要做的是，双方为此做出周密的准备，营造适宜的环境，管控存在的分歧，排除不必要的干扰。

他表示，中美关系牵动各方、影响全球，两国不打交道只会导致误解误判，走向冲突对抗更将殃及世界。中美都是大国，都改变不了彼此，但是我们可以改变相处方式。那就是秉持相互尊重的态度，守住和平共处的底线，争取合作共赢的前景，这才符合两国人民的利益，也符合国际社会的期待。



「让我们感到欣慰的是，两国元首身体力行，在最高层次上保持了良好交往，为中美关系的改善和发展提供了重要战略保障，也推动中美关系经历跌宕起伏实现了总体稳定。」



王毅说，今年确实是中美关系的「大年」，高层交往的议程已经摆在我们的桌面上。现在需要做的是，双方为此做出周密的准备，营造适宜的环境，管控存在的分歧，排除不必要的干扰。



他强调，中方的态度始终是积极的，也是开放的，关键是美方也要相向而行。「我相信，只要双方以诚相待，以信相交，我们就能不断拉长合作的清单，持续缩短问题的清单，就能在两国元首战略引领下，取得让两国人民都满意的成果，达成国际社会都欢迎的共识，让2026年成为中美关系走向健康、稳定、可持续发展的一个标志性年份。」

拉美国家自己决定与谁交朋友

对于中国与拉丁美洲的关系，王毅表示，21世纪的国际舞台不应该再上演19世纪的旧戏。拉丁美洲的资源属于拉美人民，拉美国家走甚么道路，要由拉美人民自己选择，与谁交朋友也要由拉美国家自己来决定。

王毅又指，中国和拉丁美洲合作，是全球南方国家之间的相互帮助和相互支持。回看过去半个多世纪，中拉关系之所以发展迅速，关键在于中国始终尊重拉美人民，坚持同拉美各国平等相待，互利共赢。

王毅强调：「我们从来不搞什么地缘政治算计，也从来不干涉别国内政。我们也从不要求大家选边站队。」

他续称，中国和拉丁美洲合作不针对第三方，也不应该受第三方的干扰。「我们对中拉关系的未来是充满信心的。不论形势如何变化，中国都愿意同拉美国家一道，坚定推进中拉命运共同体的建设，让中拉的全面合作伙伴关系更好地造福双方的人民。」