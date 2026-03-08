两会2026︱王毅谈伊朗局势 「拳头硬不等于道理硬」

周日（星期日），十四届全国人大四次会议于举行外交主题记者会，由外长王毅就「中国外交政策和对外关系」议题回答传媒提问。



王毅表示，今天的世界，百年变局加速演进，变革动乱相互交织，战争冲突此起彼伏。今天的中国，强国建设快马加鞭，民族复兴势不可挡，国际影响与日俱增。中国外交围绕党和国家中心任务，遵循习近平外交思想科学指引，坚定捍卫国家的主权、安全、发展利益，坚定维护国际法治和公平正义，坚定反对一切单边行径和强权霸凌，坚定恪守并履行应尽的国际义务，坚定站在历史前进的正确一边。

王毅：强国建设快马加鞭

王毅形容，元首外交是中国外交的定盘星。过去一年，面对风高浪急的国际局势，习近平主席开展波澜壮阔的元首外交，塑造一个个重要历史时刻。王毅又指，越来越多国家认识到，习近平主席亲自擘画指挥的中国外交，为动荡世界提供最宝贵的稳定性和确定性，成为全球乱局中不可替代的中流砥柱。

王毅说，面对变乱交织的国际局势，中俄关系始终「风雨不动安如山」。 ​​​

世界不能退回丛林法则

就中东战火的议题，王毅说，伊朗局势是当前国际局势的焦点。中方秉持客观公正态度，已多次阐明原则立场，归结为一句话就是停火止战。面对陷入战火的中东，这是一场本不应发生的战争，也是一场对各方都没有好处的战争。中方愿再次呼吁：立即停止军事行动，防止局势轮番升级，避免战火外溢蔓延。

王毅强调，拳头硬不等于道理硬，世界不能退回丛林法则。动辄使用武力并不能证明自己的强大，民众不能成为战争的无辜牺牲品。 ​​​

妥善处理中东问题5大原则

王毅在记者会上表示，正确和妥善处理伊朗以及中东相关的问题，应该坚持几个基本原则：

一）尊重国家主权。主权是现行国际秩序的基石。伊朗以及海湾地区各国的主权、安全和领土完整都应得到尊重，不容侵犯；

二）不得滥用武力。拳头硬不等于道理硬，世界不能退回丛林法则。动辄使用武力并不能证明自己的强大，民众不能成为战争的无辜牺牲品；

三）坚持不干涉内政。中东人民是这一地区的真正主人，中东事务应该由地区各国自主决定。策划颜色革命、搞政权更迭不得人心；

四）政治解决热点问题。中方历来主张以和为贵，各方应尽快回到谈判桌前来，通过平等对话解决分歧，为实现共同安全作出努力；

五）大国要发挥建设性作用，善意运用实力。中国还有句古训，仁义不施，而攻守之势异也。大国理应守公道、行正道，多为中东和平发展贡献正能量。

作为中东国家的真诚朋友和战略伙伴，中方愿同中东国家一起践行全球安全倡议，还中东以秩序，还人民以安宁，还世界以和平。

