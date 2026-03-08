被指危险逼近澳洲军机 京反驳被挑衅操作正当

澳洲军方披露，本月4日一架中国海军直升机在黄海上空「危险接近」澳洲飞机。中国国防部前日则反指是澳洲多次派出舰载直升机，对中方抵近侦察，持续挑衅，中方采取的应对措施操作正当合理。

综合路透社和法新社报道，澳洲国防部本月6日发声明称，4日护卫舰「图文巴号」在黄海水域执行「例行活动」时，一架舰载直升机在飞行过程中被一架中国直升机拦截。起初中国直升机与澳洲飞机保持相同高度，随后「逼近至不安全距离」，加速接近并向澳洲飞机方向滚转，逼使澳洲机组人员规避。

指澳方言论纯属歪曲事实

澳洲国防部称，这是一次「不安全且不专业的机动动作」，对飞机及机组人员构成风险，现已就此向北京表达关切。

对此，中国国防部新闻发言人蒋斌（图）前日回应称，澳洲有关言论纯属歪曲事实、颠倒黑白，中国对此强烈不满、坚决反对。他称，澳洲护卫舰近日多次派出舰载直升机在黄海、东海海域，对中方抵近侦察并持续挑衅，危害中国国家安全。对于澳方的侵权滋扰行径，中国军队采取措施予以坚决有力应对，相关操作正当合理、专业规范，完全符合国际法和国际实践。

蒋斌敦促澳洲尊重中国主权和安全关切，立即停止散布虚假讯息，严格约束海空兵力行动，不得实施任何冒险挑衅行径，不要做破坏地区和平稳定的事。