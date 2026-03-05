Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜王毅：中国将派中东问题特使赴地区国家斡旋

大国外交
更新时间：08:35 2026-03-05 HKT
发布时间：08:35 2026-03-05 HKT

美以对伊朗军事行动持续，中共中央政治局委员、外交部长王毅分别与阿联酋副总理兼外长阿卜杜拉，以及沙特外交大臣费萨尔通电话。

支持致力通过外交方式化解争端

与阿联酋副总理兼外长阿卜杜拉通话，王毅表示战争外溢不符合任何一方利益，中方赞赏阿方在战前就为和平奔走，支持阿方维护国家安全的正当诉求，支持地区国家继续致力通过外交方式化解争端。中方不会放弃和平希望，将继续为此发挥建设性作用，将派中东问题特使赴地区斡旋，推动地区重回和平稳定，希望阿方继续保障在阿中国公民和机构安全。

新华社报道，阿卜杜拉表示，阿方赞赏中方始终秉持客观公正立场，期待中方在当前严峻形势下继续发挥积极重要作用，防止地区紧张局势愈演愈烈。

与沙特外交大臣费萨尔通电话，王毅说，中东战火蔓延扩大，波及沙特等海湾国家，中方不愿看到。无论甚么理由，无差别使用武力的行为都不可接受，任何攻击无辜平民和非军事目标的行为都应受到谴责。中方赞赏沙方保持克制，坚持通过和平方式化解分歧。中方愿继续发挥建设性作用，将派中东问题特使赴地区国家斡旋，强烈呼吁各方停止军事行动，尽快回归对话谈判，防止紧张事态进一步升级。

新华社报道，费萨尔说，沙方赞赏中方重视地区安全稳定并为此发挥积极作用，愿同中方加强沟通协调，促和止战，尽早实现中东和平稳定。

