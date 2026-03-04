中美或进行新一轮贸易磋商前 谈判代表李成钢晤美企高层
更新时间：16:59 2026-03-04 HKT
发布时间：16:59 2026-03-04 HKT
发布时间：16:59 2026-03-04 HKT
外电早前指中美下周六可能在法国巴黎举行新一轮贸易谈判，在此前夕，中国商务部贸易谈判代表兼副部长李成钢3日在北京会见美国强生公司高层，就中美经贸关系等课题进行交流。
据中国商务部官网，李成钢3日会见美国强生公司执行副总裁兼医疗科技全球主席史明德，双方就中美经贸关系、强生公司在华业务发展等进行了交流。
彭博社2日引述知情人士报道，美国财长贝森特、美国贸易代表格里尔以及中国副总理何立峰，预计下周六在巴黎举行会晤，讨论两国领导人会晤可能促成的经贸合作机会。潜在讨论议题包括中国是否购买美国波音飞机、承诺购买美国大豆，以及台湾问题等。
过去一年，中美高层代表举行了5轮经贸磋商，李成钢是主要谈判代表之一。
最Hit
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
2026-03-03 13:41 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
2026-03-03 14:36 HKT
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
2026-03-03 17:05 HKT
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
2026-03-03 13:29 HKT