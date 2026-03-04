Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中美或进行新一轮贸易磋商前 谈判代表李成钢晤美企高层

大国外交
更新时间：16:59 2026-03-04 HKT
发布时间：16:59 2026-03-04 HKT

外电早前指中美下周六可能在法国巴黎举行新一轮贸易谈判，在此前夕，中国商务部贸易谈判代表兼副部长李成钢3日在北京会见美国强生公司高层，就中美经贸关系等课题进行交流。

据中国商务部官网，李成钢3日会见美国强生公司执行副总裁兼医疗科技全球主席史明德，双方就中美经贸关系、强生公司在华业务发展等进行了交流。

彭博社2日引述知情人士报道，美国财长贝森特、美国贸易代表格里尔以及中国副总理何立峰，预计下周六在巴黎举行会晤，讨论两国领导人会晤可能促成的经贸合作机会。潜在讨论议题包括中国是否购买美国波音飞机、承诺购买美国大豆，以及台湾问题等。

过去一年，中美高层代表举行了5轮经贸磋商，李成钢是主要谈判代表之一。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:19
伊朗局势｜当局周三晚为哈梅内伊举行国葬 为期3天｜持续更新
即时国际
1小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火报警处理
饮食
2026-03-03 13:41 HKT
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
回南天极潮湿！这品牌「古董级」抽湿机获赞襟用 港人用足20年：真系世一！
生活百科
2026-03-03 14:36 HKT
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
吴绮莉首回应成龙经济援助卓林 6字一针见血 爆跟女儿最新关系罕谈爱情：仲未揾到个啱
影视圈
3小时前
中电消费券2026 |3月起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
2026-03-03 17:05 HKT
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
62岁诊所姑娘疑穿柜桶底 女老板放生兼畀Bonus竟反遭「追杀」 事主亲揭心酸内情｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
19小时前
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
交还30年「绝版和谐式」公屋 街坊涌至做「呢件事」 网民：古代皇帝先有嘅待遇！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
2026-03-03 13:29 HKT