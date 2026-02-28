Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势︱美以联手发动大规模打击　外交部：高度关切吁立即停止军事行动

大国外交
更新时间：22:03 2026-02-28 HKT
发布时间：22:03 2026-02-28 HKT

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动。

在北京，外交部回应事件时表示，中方高度关切美国和以色列军事打击伊朗，伊朗国家主权、安全和领土完整应该受到尊重。中方呼吁立即停止军事行动，避免紧张情势进一步升级，恢复对话谈判，维护中东地区和平稳定。

