伊朗局势︱美以联手发动大规模打击　外交部：高度关切吁立即停止军事行动

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动。

相关新闻：伊朗局势︱美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭 伊朗导弹袭美驻巴林海军基地︱不断更新

美以向伊朗发动军事行动。法新社

美以向伊朗发动军事行动。法新社

在北京，外交部回应事件时表示，中方高度关切美国和以色列军事打击伊朗，伊朗国家主权、安全和领土完整应该受到尊重。中方呼吁立即停止军事行动，避免紧张情势进一步升级，恢复对话谈判，维护中东地区和平稳定。

相关新闻：伊朗局势︱在伊华人德黑兰亲历轰炸 通讯中断机场关闭陆路求生