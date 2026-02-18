习近平回信艾奥瓦州友人 「中美人民交流合作愿望不变」

新华社报道，国家主席习近平16日复信美国艾奥瓦州（Iowa，又译爱荷华）友人并回赠新春贺卡，致以节日祝福。

习近平表示，41年前我访问艾奥瓦州，受到你们热情接待，那些美好回忆至今仍记忆犹新。中美关系希望在人民，基础在民间，未来在青年，活力在地方。无论形势如何变化，中美两国人民交流合作的愿望不会改变，两国青少年相知相亲的情谊不会改变。

他表示，希望你们继续致力于促进两国民间友好，鼓励更多美国青少年成为中美友谊的传承者、和平友好的促进者，为中美关系发展作出更大贡献。

此前，美国艾奥瓦州友人贝隆致信习近平主席，代表艾奥瓦州友人向习近平主席和彭丽媛教授致以新春祝福，表示艾州友人珍视并将继续发展同中国人民的友谊。贝隆、兰蒂、德沃切克、金伯利、前驻华大使布兰斯塔德、世界粮食奖基金会名誉主席奎因，以及该州参与「5年5万」倡议访华的师生还向习近平主席夫妇发来新春贺卡，表示愿努力促进美中友好交流，为两国关系发展贡献力量。