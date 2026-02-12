斩首论︱驻大阪总领事薛剑 睽违3个月公开露面

中国驻大阪总领事薛剑去年于日相高市早苗发表「台湾有事」言论后，曾发布斩首言论引发争议。日媒报导，他本周出席大阪总领事馆的活动，似乎是3个月以来首度公开露面。

高市2025年11月初在国会答询时表示，若「台湾有事」（发生紧急状况）可能构成自卫队能行使集体自卫权的「存亡危机事态」。薛剑一度在X帐号就高市的发言表示，「那种擅自闯入的肮脏头颅，就应该毫不犹豫斩掉」，引起各界侧目及日方抗议。

驻大阪总领事薛剑睽违3个月再公开露面。中国驻大阪总领事馆

之后三个月，薛剑转趋低调，几乎没有在社交媒体发声。

据中国驻大阪总领事馆公布的消息，薛剑本月10日出席大阪总领事馆的春节贺年活动，且强调「面对当前中日关系严峻复杂局面，中国的政策立场明确一贯，不会有任何动摇和改变」。

他也意有所指针对高市当时在国会的答辩内容表示，「敦促日本政府以实际行动维护中日关系政治基础与区域和平稳定大局」。