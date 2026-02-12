Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

斩首论︱驻大阪总领事薛剑 睽违3个月公开露面

大国外交
更新时间：17:00 2026-02-12 HKT
发布时间：17:00 2026-02-12 HKT

中国驻大阪总领事薛剑去年于日相高市早苗发表「台湾有事」言论后，曾发布斩首言论引发争议。日媒报导，他本周出席大阪总领事馆的活动，似乎是3个月以来首度公开露面。

高市2025年11月初在国会答询时表示，若「台湾有事」（发生紧急状况）可能构成自卫队能行使集体自卫权的「存亡危机事态」。薛剑一度在X帐号就高市的发言表示，「那种擅自闯入的肮脏头颅，就应该毫不犹豫斩掉」，引起各界侧目及日方抗议。

驻大阪总领事薛剑睽违3个月再公开露面。中国驻大阪总领事馆
驻大阪总领事薛剑睽违3个月再公开露面。中国驻大阪总领事馆

之后三个月，薛剑转趋低调，几乎没有在社交媒体发声。

据中国驻大阪总领事馆公布的消息，薛剑本月10日出席大阪总领事馆的春节贺年活动，且强调「面对当前中日关系严峻复杂局面，中国的政策立场明确一贯，不会有任何动摇和改变」。

他也意有所指针对高市当时在国会的答辩内容表示，「敦促日本政府以实际行动维护中日关系政治基础与区域和平稳定大局」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
13岁体操冠军傅佳丽，长期被打骂索财，导致跳楼。
01:19
13岁体操冠军傅佳丽被打骂索财跳楼 2名涉事教练被立案调查
即时中国
6小时前
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
60年代女团姊妹花终极合体 大家姐风韵犹存与世无争不苦恼 曾公开致富之道全靠「孤寒」？
影视圈
8小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
2026-02-11 08:00 HKT
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
年宵食档再现「水鱼价」！？土瓜湾日升小食韭菜饼杀入年宵定价倍升！网民：韭菜现场收割
饮食
6小时前
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐优惠！$68叹尽小食拼盘+粟米肉粒饭+可乐 一人餐再配啫喱+红豆奶茶
饮食
22小时前
申请「天伦乐调迁」4个月后极速配房 母亲大屋搬细屋与粉岭女儿同邨同座 网民：快得咁紧要｜Juicy叮
申请「天伦乐调迁」4个月后极速配房 母亲大屋搬细屋与粉岭女儿同邨同座 网民：快得咁紧要｜Juicy叮
时事热话
6小时前
冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场
冬季奥运｜女子单板滑雪U型技巧资格赛 刘佳宇严重受伤被抬离场
即时体育
6小时前
80年代「最经典童星」移居珠海变房地产精英  踢爆专呃香港人买楼骗局  捞到风生水起：买豪宅非难事
80年代「最经典童星」移居珠海变房地产精英  踢爆专呃香港人买楼骗局  捞到风生水起：买豪宅非难事
影视圈
7小时前
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
2026-02-11 11:00 HKT