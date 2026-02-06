习近平罕有「一日双线」 中美俄三极格局成型︱拆局

农历立春，国家主席习近平罕有在同一天先后与俄罗斯总统普京举行视频会晤、与美国总统特朗普通电话。专家分析认为，欧洲缺乏战略自主，其他力量尚难跻身顶层博弈，「一日双线」不仅意味深长，更是象征著真正独立的中美俄三极格局正在成型。

官方《环球时报》评论指出，中国领导人同一天先后与两个具有全球影响力的大国领导人深度沟通，彰显中国推动大国协调、维护全球战略稳定的决心和行动。其信号之强、分量之重，台湾该醒醒了。

欧洲缺乏战略自主

中国人民大学国际事务研究所所长王义桅对中通社分析称，此次通话并非被动回应，而是中方精心选择的战略时机。他指出，近期美国在委内瑞拉、达沃斯论坛频频动作，甚至对伊朗动武威胁，再加上俄乌冲突谈判仍陷僵局，国际局势高度不稳。在此背景下，中国领导人先与普京就「战略稳定」与「国际秩序」深入交换意见，再与特朗普沟通，实则向美国明确传递：中俄谈的是大格局，中美谈的是如何避免误判、管控分歧——尤其是台湾问题。

值得注意的是，习近平在与特朗普通话中直接要求美方「务必慎重处理对台军售问题」，并将台湾定位为「中美关系中最重要的问题」。王义桅解读称，过去中国说台湾是「线」，不能碰；现在则是主动提出要「解决」这个问题。这不是防御性表述，而是进取性战略——表明中国已准备在核心利益上采取更积极姿态。

俄图打破美主导跨大西洋体系

特朗普回应：重视中方在台湾问题上的关切，愿同中方保持沟通，在他任内保持美中关系良好稳定。王义桅分析，此言虽有外交辞令成分，但具现实基础：特朗普现在最关心的是赢得中期选举，所以要先稳住中国，4月份他可能还要访问中国。

王义桅特别指出，此次「一日双线」外交凸显一个深层趋势：世界正迈向由中美俄主导的「平等有序多极化」。欧洲缺乏战略自主，其他力量尚难跻身顶层博弈。而俄罗斯此前提出的「不可分割的欧亚安全秩序」，实质是将中国纳入泛欧亚安全架构，打破美国主导的跨大西洋体系。