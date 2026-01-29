西方发布导弹摧毁中国军舰动画 国防部：自嗨行为

近日，多间西方防务巨头的宣传片，在军事观察圈和社交媒体上激起了不小波澜。

瑞典最大军工企业萨博集团（SAAB）1月9日发布了其产品RBS-15反舰导弹的最新宣传片，当中显示，两艘052D型驱逐舰在某海岸附近航行，被发现后立即部署「鹰狮」战斗机、「维斯比」级轻型护卫舰和岸防导弹发射车，从三种平台发射RBS-15反舰导弹攻击052D型驱逐舰，052D在释放干扰弹和近防炮开火拦截失败后，遭命中舰体断裂。

此外，伦敦的BAE系统公司放出一段动画，模拟其新型集装箱式导弹系统从己方港口发射，精准摧毁了一艘来袭的敌方军舰。该军舰与中国海军主力之一的054A型导弹护卫舰惊人地相似。



无独有偶，美国的洛克希德·马丁公司也发布了其「远程反舰导弹」（LRASM）的宣传片，画面中F-35战机投下的导弹，扑向的目标赫然是酷似中国最先进的055型飞弹驱逐舰，甚至还有中国首艘航母「辽宁舰」的身影。

国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人蒋斌大校对此表示，据知，瑞典军工企业已撤下相关影片，「我们认为其他有关方也应做正确的事。实际上，对于此类自嗨式的行为，我想对他们说「You wish」（你们想得美）。」

