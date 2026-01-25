黄岩岛船难︱中国海警救起17名菲律宾船员 周日移交予菲方
上周四（22日）晚上9时许，一艘从菲律宾驶往中国广东的新加坡籍散装货船，在黄岩岛西北55海里附近海域倾覆，船上有21名菲律宾船员。中国海警接报后前往救援，成功救起17人，其中2人遇难，仍有4人下落不明。今日，中菲已完成人员交接。
相关新闻：新加坡货船黄岩岛附近海域沉没 中国海警救17名菲律宾船员︱有片
中国海警指，应菲方现场搜救船只请求，在中国海警东沙舰统一组织指挥下，周日（25日）下午2时许，中国海警东沙舰、三门舰与菲海警9701号船在事发海域完成人员交接。
通报指，此次货轮倾覆事件，中国海警派遣舰艇对遇险船员实施人道主义救援，并将持续组织相关力量开展搜救工作。
