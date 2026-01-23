中国观察：加国总理反美檄文 西方领导人排队访京

「基于规则的秩序正在消亡，强者可以为所欲为，弱者只能承受苦难。」「中等强国必须团结起来，因为如果我们不参与谈判，我们就成了别人的盘中餐。」加拿大总理卡尼在达沃斯世界经济论坛发表演讲，金句和掌声不断，成为首个宣布「旧秩序不会回来了」的西方领袖，堪称是一篇公开抵抗美国霸权的檄文。

加拿大曾经是美国最忠诚的盟友，完全马首是瞻，孟晚舟事件冲在最前，电动车关税紧跟其后，外交表态从不掉队，但得到的是无尽的羞辱。特朗普再度执政之后，称加拿大时任总理杜鲁多为「州长」，扬言要把枫叶国变成美国的第51个州，还对加国发起伤害性很强的贸易战，将这个邻国推向了中国的怀抱。

加拿大总理卡尼在达沃斯世界经济论坛的演讲，被外界视为公开抵抗美国霸权的檄文。路透社

一年前还声称「中国是加拿大面临的最大安全威胁」的总理卡尼不堪受辱，上周展开北京的破冰之旅，结束两国长达8年的紧张关系，各自降低电动车和油菜籽的关税，并且发表联合声明，共同推进新型战略伙伴关系。



相关新闻：格陵兰之争｜加总理卡尼暗批特朗普「霸权」 与中国合作减对美依赖

中加合作的意义，早已超出贸易本身，对所有美国盟友而言，都是具有里程碑意义的信号。多国领导人纷纷进京或准备访华，以避免被美中博弈边缘化。除了卡尼，中国新年伊始已经接待了爱尔兰总理马丁、韩国总统李在明，芬兰总理奥尔波将率20多间企业高管，周日起访华4天（25日至28日）。

英国首相施纪贤盛传下周访问北京，届时英中两国将重启「黄金时代」的商业对话，并在访华前夕宣布，通过中国驻英国「超级新大使馆」的规划审批。德国总理默茨下月底访华，中方宣布选择两只猫熊赴慕尼黑海拉布伦动物园，为期10年。

纪晓华