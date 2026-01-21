中国观察：扫荡电诈 柬国动真格？

2026年1月6日，有「电诈大王」之称的太子集团创始人陈志在金边逮捕，并于翌日被押送返回北京。官方口径称此为「中柬联合执法」的合作成果，柬埔寨人民党主席、前首相洪森也迅速与这位「公爵」切割，发表的声明搞得自己好像受害者，称「一些人企图利用执政党主席及政府总理之名作为保护伞，以掩盖自身违法行为」。

刘忠义赞打击电骗举措

尽管地球人都知道，陈志是洪森时代招商引资、「灰金养国」路线的产物，但中方也不好撕破脸。毕竟，陈志同时遭中美通缉，柬方还是「忍痛割爱」送给北京。公安部部长助理刘忠义之后访柬，还对「柬方在打击电讯诈骗犯罪展现出的坚定立场和举措表示高度赞赏」。

公安部部长助理刘忠义（右）早前访问柬埔寨。柬中时报

柬埔寨近期也确实展开大规模电诈扫荡行动，还拘捕了曾有「勋爵」头衔的「皇乐园区」电诈首脑黄继茂，柬埔寨现任首相、洪森之子洪马奈矢言重拳打击电诈，提升柬埔寨国际形象和声誉。不过，外界担心这只是柬国的危机处理，整个制度并没有改变，灰色资本依旧可以依附政权结构扩张。

2024年，美国财政部宣布制裁柬埔寨华裔大亨李永法和他旗下的度假村，原因是操控电诈严重侵犯人权。李永法是洪玛奈的顾问，也曾任参议员，而且还获颁最高等级的爵位「大公爵」，柬埔寨官方当时表达「最深切失望和遗憾」，力挺李永法为国家创造大量就业职位。去年11月，泰国警方对李永法下达逮捕令，指其涉嫌参与网络诈骗相关洗钱活动，身在柬国的李永法则发表声明，强调所有说法均属捏造，旨在恶意抹黑其名誉与形象。

值得注意的是，中方似乎也对柬埔寨听其言观其行，并且不断施压。中国驻柬埔寨大使汪文斌近日紧急约见柬国两位副首相，敦促柬方采取切实措施严打针对中国公民的非法拘禁、暴力伤害等犯罪行为及网络诈骗活动。就青年叶文斌在柬国失联风波，中国驻柬使馆再度发声，指中国公民在柬失踪失联案件仍处于高发态势。

