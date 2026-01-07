中日交恶｜商务部：对原产日本的二氯二氢硅反倾销立案调查

中国商务部发布公告：依据《中华人民共和国反倾销条例》第十六条的规定，商务部决定自2026年1月7日起对原产于日本的进口二氯二氢硅进行反倾销立案调查。

本次调查确定的倾销调查期为2024年7月1日至2025年6月30日，产业损害调查期为2022年1月1日至2025年6月30日。

商务部发言人称，此次调查是应国内产业申请发起的。申请人提交的初步证据显示，2022年至2024年，自日本进口的二氯二氢硅数量总体呈上升趋势，价格累计下跌31%，自日倾销进口产品对我国内产业生产经营造成了损害。



调查机关收到申请后，根据中国有关法律法规并遵循世贸组织规则对申请书进行了审查，认为申请符合反倾销调查立案条件，决定发起调查。



调查机关将依法开展调查，充分保障各利害关系方权利，根据调查结果客观公正作出裁决。