李在明访华｜上海出席中韩创新创业论坛 与国产机械人握手

大国外交
更新时间：13:53 2026-01-07 HKT
发布时间：13:53 2026-01-07 HKT

正国事访华的南韩总统李在明，昨日由北京转抵上海，晚上与上海市委书记陈吉宁共进晚餐。此外，今天上午他出席中韩创新创业论坛时，与中国机械人握手，并试戴VR眼镜。

南韩总统李在明在上海继续访华行程。1月7日上午，李在明在上海出席中韩创新创业论坛。期间，李在明与中国机械人握手，并试戴VR眼镜。近300名来自中韩两国智能制造、新材料、人工智能、医疗健康、文化创意与消费服务等领域的企业代表出席论坛。

吁消除仇韩及厌中情绪

李在明昨晚与上海市委书记陈吉宁会晤，陈吉宁表示，中韩是搬不走的重要近邻，亦是分不开的合作伙伴。愿同韩方一起，在两国元首战略引领下，进一步加强沟通对接，促进人员往来，增进理解互信，在深化友好交流交往中更好把握合作机遇、拓展合作空间、实现合作共赢。 

相关新闻：李在明访华｜与李强会面：把恢复韩中关系发展成不可逆转趋势

相关新闻：李在明访华｜持小米手机人民大会堂自拍合影 习近平赞「摄影技术不错」

李在明表示，长期以来因为一些毫无根据及没有必要的误解、歪曲及错误，导致两国关系发展在多方面受阻，从今开始，双方应尽可能消除误解，增进两国的友好情感，两国应携手努力，消除所谓的仇韩及厌中情绪。 

李在明又表示，上海具有特殊意义一直想到访，指在南韩丧失国权时期，先辈将上海作为独立及解放而战斗的根据地，今年是独立运动领袖白凡金九诞辰150周年，暨上海大韩民国临时政府成立100周年，他感谢上海政府妥善管理临时政府旧址及独立运动遗址。

南韩在2016年因部署美国「萨德」反导弹系统导致中韩关系跌入谷底，经贸合作受到影响。李在明去年6月上任后努力改善对华关系，周日（4日）到中国进行四天国事访问，此行率领韩国四大企业掌门人等200多人组成的经济代表团，凸显深化韩中经贸合作的决心。

