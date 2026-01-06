Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李在明访华｜与李强会面：把恢复韩中关系发展成不可逆转趋势

大国外交
更新时间：16:53 2026-01-06
发布时间：16:53 2026-01-06

南韩总统李在明继续访华行程，今天（6日）将分别与总理李强和全国人大常委会委员长赵乐际会晤。李在明与中国总理李强会面时，誓言将把恢复韩中两国关系发展成不可逆转的趋势，并希望李强能促进朝鲜半岛的和平与稳定。

相关新闻：李在明访华｜持小米手机人民大会堂与习近平自拍 首脑会谈延长30分钟

据韩联社和韩国国际广播电台报道，李在明在北京钓鱼台国宾馆告诉李强：「通过此次访问，（我们）计划让今年成为韩中关系全面恢复的第一年，并将发展双边关系牢固确立为时代不可逆转的趋势。」

李在明也说，期待李强为推动发展立足于民生与和平的韩中关系发挥重要作用。

李在明同一天在北京与中国全国人大常委会委员长赵乐际会面。李在明呼吁全国人大为基于巩固互信的韩中关系进一步发展而提供积极支持。

李在明将在周二续程前往上海。有外交人士表示，预计李在明将到访位于上海的大韩民国临时政府旧址，以纪念临时政府成立100周年。李在明预计将出席在上海举行的一场规模较大的商务论坛，这是李在明本次访华行的第二场商务论坛，上一场在北京举行。

相关新闻：习近平晤李在明 吁照顾彼此核心利益 共同反对保护主义

李在明前一天与中国国家主席习近平举行会谈，时长90分钟。两位领导人对经济合作、文创内容交流、中方在黄海设置的构造物、中国渔船非法捕捞、韩半岛和平与稳定等议题进行讨论。以韩中首脑会谈为契机，两国政府部门签署了15项合作文件，两国企业家还在韩中商务论坛上探索人工智慧和娱乐产业等多个领域合作方案。

周一晚间，李在明还在个人X平台账号，上传自己与夫人，跟习近平伉俪合影的自拍照。李在明称，自己用习近平去年11月在南韩庆州会晤时送给他的小米手机拍下照片。

