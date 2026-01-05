李在明访华｜中韩商务论坛举行 三星等四大财团掌门人出现

韩国总统李在明访华之际，中韩商务论坛今天在北京举行。韩国媒体报道，三星电子会长李在镕、现代汽车会长郑义宣、LG集团会长具光谟、SK集团会长崔泰源等韩国大企业集团掌门人悉数出席。



国务院副总理何立峰5日上午在京与韩国总统李在明共同出席中韩商务论坛并致辞。

何立峰指出，中韩双方应在两国元首互访达成的重要共识战略引领下，积极推进经贸合作提质升级，不断开创合作共赢新局面。中国将坚定不移扩大高水平对外开放，欢迎包括韩国企业在内的各国企业来华投资兴业、共享发展机遇。



李在明表示，近年来韩中各领域合作不断深入，韩方愿加强对华互利合作，给两国人民带来更多福祉。



论坛由中国贸促会与韩国大韩商工会议所共同主办。两国政府、工商界代表约400人参加。

韩国总统府青瓦台当天发布了出席论坛的两国企业代表名单。据介绍，除了李在镕、崔泰源、郑义宣，以及具光谟，韩国方面的代表还包括POSCO集团会长张仁和、GS集团会长许兑秀、LS集团会长具滋殷、希杰（CJ）集团会长李在贤等人。



至于中国方面的代表，有中国贸易促进委员会会长任鸿斌、中石化集团董事长侯启军、中国能源建设集团董事长倪真、中国工商银行董事长廖林、TLC科技集团董事长李东生、宁德时代董事长曾毓群等人。