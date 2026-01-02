Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王毅与南韩外长通话 批日开倒车盼韩守一中

大国外交
更新时间：08:31 2026-01-02 HKT
发布时间：08:30 2026-01-02 HKT

南韩总统李在明将于4至7日访华。中国外交部部长王毅前天与南韩外长赵显通电话表示，「日本一些政治势力试图开历史倒车」，相信韩方会采取正确立场，在「台湾问题上恪守一个中国原则」。

指中韩稳步呈现向好发展势头

李在明将访问北京、上海，并且与国家主席习近平会晤。据韩国媒体报道，三星电子、SK集团、现代汽车、LG集团四大集团会长等200多名韩国企业家将组成经济代表团，随同访华。韩联社报道，李在明此行将进一步巩固双边沟通渠道，以经济领域为中心致力恢复双边合作关系。

相关新闻：南韩总统李在明应习近平邀请 明年1月4日起访华四天

相关新闻：中柬泰外长会晤｜三方发表新闻公报 五大要点明确加强沟通

王毅表示，在两国元首战略引领下，中韩关系走出低谷、重回正轨，稳步呈现向好发展势头。中方重视并欢迎李在明访华，相信在双方共同努力下，此访将推动中韩战略合作伙伴关系取得新进展。

王毅表示，今年是抗战胜利80周年，「面对日本一些政治势力试图开历史倒车，为侵略殖民罪行翻案，相信韩方会秉持对历史和人民负责的态度，采取正确立场，维护国际正义，包括在台湾问题上恪守一个中国原则。」

据中方讯息，赵显表示，李在明高度重视对中国的合作，坚定致力于发展韩中战略合作伙伴关系。韩方愿与中方密切配合，确保李在明访中顺利、成功。韩方尊重一个中国立场不会改变。

日本首相高市早苗涉台讲话，引发中日关系高度紧张。据韩国《朝鲜日报》报道，中国可能要求韩方表明立场。韩国外交部日前表示，「希望台湾海峡和平稳定，通过对话与合作实现两岸关系的和平发展。」

