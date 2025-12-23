安世半导体问题 商务部促企业协商解决内部纠纷

商务部新闻发言人22日就安世半导体问题答记者问时说，安世半导体问题的根源是荷兰政府对企业经营的不当行政干预，呼吁荷兰政府立即撤销有关行政令。

商务部发言人回应记者提问表示，中国政府本著对全球半导体产供链负责任的态度，已采取切实措施，对合规的民用晶片出口予以豁免，为半导体供应链稳定畅通创造必要条件，同时督促企业尽快透过协商解决内部纠纷。

发言人又说，据了解，安世母公司闻泰科技与安世荷兰的负责人上周举行首轮协商，解释和澄清各自关注的问题，并同意继续保持沟通。中方呼吁相关企业就控制权和恢复供应链问题进行协商，切实恢复全球半导体产供链。

发言人重申，安世半导体问题的根源是荷政府对企业经营的不当行政干预引起的。要想彻底消除全球相关企业对晶片短缺的担忧，荷政府应立即撤销行政令，推动安世荷兰前高管从企业法庭撤诉，为企业协商创造有利条件，尽快恢复包括在中国的中外汽车制造商晶片供应，为恢复全球半导体产供链的安全与稳定做出荷方应尽之义。