Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

APEC会议明年11月18日至19日深圳举行 昨办首场活动启动「中国年」

大国外交
更新时间：16:24 2025-12-12 HKT
发布时间：16:24 2025-12-12 HKT

外交部宣布，亚太经合组织（APEC）第33次领导人非正式会议已确定于2026年11月18日至19日在深圳举行。

外交部发言人郭嘉昆12日在例行记者会上表示，明年11月18日至19日，APEC领导人非正式会议将在深圳举行，还将配套举行工商领导人峰会、外交和贸易双部长会等活动。

相关新闻：APEC2024︱大合照习近平李家超在东道主两旁　拜登后排「靠边站」惹热议

明年2月、5月、8月在广州、上海、大连分别举办三次高官会，明年5月起将在各地举办约10场专业部长会或高级别活动，涉及贸易、数字经济、交通、旅游、人力资源、中小企业、能源、粮食安全、财政、妇女等领域，各方积极支持中方全年会议活动安排，愿推动各项活动取得丰硕成果。

APEC明年在深圳举行。新华社
APEC明年在深圳举行。新华社

至于昨日及今日（12日），2026年亚太经合组织非正式高官会已在深圳举行，这是中国担任2026年APEC东道主主办的首场活动，拉开了APEC「中国年」序幕。外交部副部长马朝旭出席会议并讲话，会议取得积极成果。

根据安排，APEC第33次领导人非正式会议将于2026年11月在深圳举行。而包括高官会、部长级会议在内的其他系列会议，将在中国多个城市陆续举办。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帤支付讼费
无业男涉梯间强奸已婚女网友 陪审团一致裁定罪脱 官下令以公帑支付讼费
社会
21小时前
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
港男游日惨中美人计！心斋桥被㓥6万円 当地报警求助反被警串爆：「你有责任问清楚」结局更嬲｜Juicy叮
时事热话
8小时前
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
62岁影帝断崖式衰老？6月捧大奖红粉绯绯 忽然暴瘦面色青灰判若两人
影视圈
8小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
2025-12-11 09:00 HKT
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
71岁前TVB金牌绿叶半退休生活失控？ 走廊惊见「淘宝山」展示惊人购买力
影视圈
6小时前
日本青森县外海发生6.9级地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震规模上调至6.9 深度更浅 海啸警报已解除
即时国际
2小时前
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
港人深井食烧鹅疑被㓥？3人埋单逾$600 被茶位收费吓亲 网民质疑1点未计清楚
饮食
2025-12-11 13:37 HKT
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
古天乐宣萱史上最亲密接触  霸总紧揽宣萱一反应甜度破表  笃敏感部位超越友谊关系
影视圈
2025-12-11 16:30 HKT
01:54
星岛独家︱警队刑侦女将郑丽琪等4人晋升助理处长 另有4人晋升总警司
社会
10小时前
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
TVB「黑仔绿叶」内地拍剧陷欠薪风波 同组演员喊蚀埋车钱 曾卷欠债风波遭冒名做担保人
影视圈
2025-12-11 17:00 HKT