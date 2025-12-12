APEC会议明年11月18日至19日深圳举行 昨办首场活动启动「中国年」

外交部宣布，亚太经合组织（APEC）第33次领导人非正式会议已确定于2026年11月18日至19日在深圳举行。

外交部发言人郭嘉昆12日在例行记者会上表示，明年11月18日至19日，APEC领导人非正式会议将在深圳举行，还将配套举行工商领导人峰会、外交和贸易双部长会等活动。



明年2月、5月、8月在广州、上海、大连分别举办三次高官会，明年5月起将在各地举办约10场专业部长会或高级别活动，涉及贸易、数字经济、交通、旅游、人力资源、中小企业、能源、粮食安全、财政、妇女等领域，各方积极支持中方全年会议活动安排，愿推动各项活动取得丰硕成果。

至于昨日及今日（12日），2026年亚太经合组织非正式高官会已在深圳举行，这是中国担任2026年APEC东道主主办的首场活动，拉开了APEC「中国年」序幕。外交部副部长马朝旭出席会议并讲话，会议取得积极成果。

根据安排，APEC第33次领导人非正式会议将于2026年11月在深圳举行。而包括高官会、部长级会议在内的其他系列会议，将在中国多个城市陆续举办。