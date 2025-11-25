中日恶化｜日本与那国岛部署导弹 外交部：极其危险

对于日本与那国岛部署导弹部队计划，中国外交部发言人毛宁24日回应，日方在西南诸岛部署进攻性武器，刻意制造地区紧张、挑动军事对立。联系到日本首相高市早苗涉台错误言论，这一动向极其危险，需引起周边国家及国际社会高度警惕。

与那国岛计划部署导弹部队

日本防卫大臣小泉进次郎23日造访冲绳县与那国町，与町长上地常夫会晤。与那国岛距离台湾约110公里，拥有现成的港口和跑道，日本2016年进驻160人的沿岸监视队，后续又进驻电战部队。

日本防卫大臣小泉进次郎22日首次视察位于冲绳县的自卫队基地设施，并前往宫古岛、石垣岛及与那国岛。 日本防卫省官网

日本计划在与那国岛，部署具备拦截飞机与弹道导弹能力的03式中程地对空导弹（中SAM）部队。针对与那国岛部署导弹部队计划，小泉指出，部署导弹是为了守护岛屿安全，「关于是否升高区域紧张的说法并不正确」。

中国外交部11月24日例行记者会，媒体询问，日本防卫大臣小泉进次郎上周末谈及日方计划在与那国岛部署中程地对空导弹，称部署计划旨在保障该岛安全，降低日本遭受武装袭击的可能，此举不会加剧地区紧张局势。发言人对此有何评论？

发言人毛宁回应，日方在西南诸岛部署进攻性武器，刻意制造地区紧张、挑动军事对立。联系到日本首相高市早苗涉台错误言论，这一动向极其危险，需引起周边国家及国际社会高度警惕。

毛宁提到，《波茨坦公告》明确规定日本「禁止重新武装」，日本「和平宪法」也确立「专守防卫」原则。然而令人警惕的是，日本近年来大幅调整安保政策，逐年增加防卫预算，放宽武器出口限制，谋求发展进攻性武器，图谋放弃「无核三原则」。日本右翼势力正极力突破「和平宪法」束缚，在穷兵黩武道路上越走越远，把日本和地区引向灾祸。

毛宁强调，今年是中国人民抗日战争胜利80周年，也是台湾光复80周年，「中方决不允许日本右翼势力开历史倒车，决不允许外部势力染指中国台湾地区，决不允许日本军国主义死灰复燃」。中方有决心、有能力捍卫国家领土主权。