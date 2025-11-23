Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化︱王毅：日本领导人讲了不该讲的话 中方必须予以坚决回击

大国外交
更新时间：15:18 2025-11-23 HKT
发布时间：15:18 2025-11-23 HKT

中国外长王毅访问塔吉克，与塔吉克外长穆赫里丁举行首次战略对话，共同启动两国外长战略对话机制。王毅23日结束中亚三国访问时表示，中亚国家均强调坚守一个中国原则评论。王毅指今年是中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，日本最应该做的是，深刻反省当年侵略殖民台湾的历史，深刻反省军国主义犯下的战争罪行，在台湾和历史问题上遵规守矩、谨言慎行。

王毅表示，但令人震惊的是，日本现职领导人竟然公开发出试图武力介入台湾问题的错误信号，讲了不该讲的话，越了不应碰的红线。中方敦促日方早日反思改错，不要执迷不悟。如果日方一意孤行、一错再错，一切主张正义的国家和人民，都有权利对日本的历史罪行进行再清算，都有责任坚决阻止日本军国主义死灰复燃。

王毅与塔吉克总统拉赫蒙会面。外交部
据新华社早前报道，王毅上周六（22日）在塔吉克首都杜尚别与穆赫里丁会谈，双方达成广泛共识。

会上，王毅提到中日关系，王毅指，中方绝不允许日本右翼势力开历史倒车，不允许外部势力染指台湾，亦绝不允许日本军国主义死灰复燃；中方将同各方一道，维护一个中国原则的国际共识及二战胜利成果。

穆赫里丁则感谢中方支持塔吉克发展，塔方将坚定不移恪守一个中国原则，支持中方在台湾问题上的严正立场、中方维护主权以及领土完整，实现国家完全统一。

王毅同日又与塔吉克总统拉赫蒙会面。王毅称，中国是塔吉克最可信赖的伙伴和最可依靠的朋友，期望与塔方共同推动两国新时代全面战略合作伙伴关系。

 

 

 

 

 

 

 

