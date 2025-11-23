Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李强晤南非总统 愿推动零关税措施早日落地

大国外交
更新时间：09:08 2025-11-23 HKT
发布时间：09:08 2025-11-23 HKT

出席约翰内斯堡二十国集团领导人峰会（G20）的中国国务院总理李强，当地时间11月21日与南非总统拉马福萨会谈。李强表示，中方愿与南非加强发展战略对接，推动零关税举措在南非早日落地。

捍卫广大发展中国家利益

李强表示，中方愿推动零关税举措在南非早日落地，发挥两国在资源禀赋、经济结构等方面互补优势，深化矿业、基础设施建设合作，打造汽车产业等合作新亮点，挖掘新能源、人工智能等新兴领域合作潜力，拓展卫星导航、联合实验室建设等科技创新合作。中方愿同南非在金砖国家、二十国集团等平台加强协作，落实中国国家主席习近平提出的四大全球倡议，维护多边贸易体制，推动全球治理体系改革，捍卫广大发展中国家共同利益。

重申台湾是中国领土不可分割一部分

拉马福萨感谢中方为南非经济社会发展提供的支援和帮助，称愿同中方加强贸易、投资、矿业、工业、科技、能源基建、医疗卫生、减贫等领域合作，造福两国人民。他表示南非坚定不移奉行一个中国政策，重申台湾是中国领土不可分割的一部分，将同中方继续在涉及彼此核心利益的问题上相互支持。

