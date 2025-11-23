中美海上军事磋商 倡避免误解误判

中美海上军事磋商机制上周二至四（18日至20日）在美国檀香山举行会议。美国印太司令部周六（22日）通报，会议旨在促进双方人员就降低不安全和不专业行为风险进行讨论。中国官方消息亦指出，会议探讨了两军海空相遇典型案例，讨论改进海上军事安全问题措施。中美一致认同磋商机制会议有助于互动，可避免误解误判、管控风险危机。

探讨海空相遇典型案例

中美两军上周举行2025年度中美海上军事安全磋商机制第二次工作小组会议和年度会晤。上次召开会议是4月2至3日在上海。美国印太司令部说，该机制是半年举行一次会议，美国印太司令部、太平洋舰队、太平洋空军和海岸防卫队的军事官员参加了本次会议。

另据中国「人民海军」微信公众号消息，本次会晤中美双方进行了坦诚、建设性交流，评估了《中美海空相遇安全行为准则》年度执行情况，讨论了改进中美海上军事安全问题的措施，并就2026年工作小组会议议题交换了意见。双方认为，中美海上军事安全磋商机制会议有助于中美两军海空一线部队更专业、安全地开展互动。

与此同时，中国坚决反对任何以航行和飞越自由为名，危害中国主权和安全的行为，坚决反对任何针对中方的侵权挑衅和抵近侦察滋扰。

2022年8月起，中国一度因美国时任众议院议长佩洛西访台，而冻结与美国的高级别军事接触。美国总统拜登和中国国家主席习近平2023年11月在三藩市会晤中，同意重启两国高层军事沟通。