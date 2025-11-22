Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化｜中方就高市错误言行致函古特雷斯 向联合国全体会员国阐明立场

大国外交
更新时间：08:57 2025-11-22 HKT
发布时间：08:57 2025-11-22 HKT

中国常驻联合国代表傅聪致函联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres），就日本首相高市早苗涉华错误言行阐明中国政府立场。该函将作为联合国大会正式文件，向全体会员国散发。

促日方收回错误言论

傅聪在致函中表示，日本首相高市早苗在国会答辩时公然发表涉台露骨挑衅言论。这是1945年日本战败以来日方领导人首次在正式场合鼓吹所谓「台湾有事就是日本有事」并与行使集体自卫权相关联，首次在台湾问题上表达试图武装介入的野心，首次对中国发出武力威胁，公然挑战中方核心利益。有关言论极其错误、极为危险，性质影响极其恶劣。在中方多次严正交涉和强烈抗议后，日方仍不思悔改，拒不撤回错误言论。中方对此强烈不满、坚决反对。

傅聪在致函中表示，高市早苗有关言论严重违反国际法和国际关系基本准则，严重破坏战后国际秩序，是对14亿多中国人民和曾遭受日本侵略的亚洲国家人民的公然挑衅。台湾是中国的神圣领土，如何解决台湾问题是中国人自己的事，不容任何外来干涉。如日方胆敢武力介入台海局势，将构成侵略行为，中方将坚决行使《联合国宪章》和国际法赋予的自卫权，坚定捍卫国家主权和领土完整。作为二战战败国，日方必须深刻反省历史罪责，恪守对于台湾问题做出的政治承诺，立即停止挑衅越线，收回错误言论。

高市早苗11月7日在国会答辩时称，若台湾被武力侵犯，危及日本生存，将不排除让自卫队行使集体自卫权，引发轩然大波。中国随后采取在旅游、教育、水产品等方面采取反制措施，要求高市撤回相关言论，但日方拒绝这么做。

分析认为，高市拒撤涉台言论，与美国参议院11月18日无异议通过《台湾保证落实法案》，以及美国国防部一周内宣布两笔对台军售有关。

